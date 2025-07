Irre Wende bei Schalke-Profi? Bericht sorgt für Wirbel

Einsatz, Leidenschaft, Kampfgeist. Tugenden, die die Profis auf Schalke in der vergangenen Saison oftmals vermissen ließen. Aktuell bildet sich der Kader für die kommende Saison und es stellt sich die Frage, welche Spieler diese viel geforderte „Malocher-Mentalität“ mit ins Team bringen können.

Ein Name kann dabei nicht unerwähnt bleiben: Henning Matriciani. Der Außenverteidiger kämpfte sich in seiner Zeit auf Schalke schnell in die blauweißen Herzen der Fans. Doch danach folgte der Absturz. Seine Leistungen blieben aus und es folgte seine Leihe – weg vom S04 hin zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Eine Zukunft auf Schalke wirkte undenkbar.

Matriciani-Verbleib auf Schalke?

Folgt hier nun das Umdenken? Laut „Sport.de“ sei ein Verbleib des 25-Jährigen auf Schalke weitaus wahrscheinlicher als ein Transfer in diesem Sommer. Matricianis Testspiel-Leistungen sprechen bislang ebenfalls stark dafür, glänzte der Kult-Kicker zuletzt noch mit einem Tor und einer Vorlage. Genug für einen Verbleib auf Schalke?

Da ist der Verein nicht vollkommen überzeugt. Laut dem „Sport.de“-Bericht, hätte die sportliche Leitung beim S04 „Matriciani gerne von der Gehaltsliste bekommen“. Doch der Verteidiger sei gewillt, seinen bis 2026 laufenden Vertrag in Gelsenkirchen zu erfüllen. Ein Problem aus Vereinssicht sei allerdings das gut dotierte Monatsgehalt Matricianis.

Top-Gehalt für Matriciani

Dass der Profi eine ähnliche Summe aktuell bei einem anderen Verein erhalten würde, gilt als äußerst unwahrscheinlich. So dürfte sein Plan zum Verbleib auf Schalke also nicht nur auf der Liebe zu den Fans gründen. Die wiederum gemischte Erinnerungen an den 25-Jährigen haben.

Kämpferische Hingabe, ja. Fußballerische Qualität, eher gering. So dürfte das Feedback zu Matriciani auf Schalke ausfallen. Ob er mit seiner Einstellung dennoch dem Kader von Miron Muslic in der neuen Saison weiterhelfen kann, muss nun die S04-Führungsetage entscheiden.