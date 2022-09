Prinz Harry: Bittere Demütigung – „Sein Herz ist gebrochen“

Es sind schwere Zeiten für Prinz Harry. Auch er hat seine geliebte Großmutter verloren, auch er trauert um eine der beeindruckendsten Frauen, der Weltgeschichte. Doch der Megxit hat seine Spuren hinterlassen.

Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle sind zwar gerade in London, zumindest Prinz Harry nimmt auch an den öffentlichen Veranstaltungen zu Ehren von Queen Elizabeth II. teil, wirklich dabei sind sie jedoch nicht.

Prinz Harry: DIESE Aktion brach sein Herz

So heißt es, dass Prinz Harry zwar am Sterbetag seiner Großmutter nach Balmoral reiste, dort aber seinen Bruder gar nicht traf. Und auch die neueste Aktion zuungunsten, des in die USA ausgewanderten Prinzen, zeigt, wie weit sich Harry und seine Familie bereits entzweit haben.

Berichtet die „Daily Mail“ doch, dass Prinz Harry zwar erlaubt worden war, seine Militäruniform zu tragen, die Initialen seiner Großmutter jedoch entfernt werden mussten. Anders als König Charles III., Prinz William oder gar Prinz Andrew, die die Initialen weiterhin trugen. Eine bittere Demütigung für den stolzen Prinzen.

Prinz Harry ist am Boden zerstört

Ein Affront, der Prinz Harry am Boden zerstört zurückließ, wie ein Freund deutlich sagt. „Sein Herz ist gebrochen. Die Initialen von seiner Uniform zu entfernen, wirkte sehr gezielt“, so der Freund gegenüber der „Daily Mail“. Vor allem kommt die Aktion auch sehr überraschend, hatten doch die vergangenen Tage zumindest die Hoffnung auf ein wenig mehr Annäherung geweckt.

Prinz Harry und Prinz William bei der Mahnwache zu Ehren von Queen Elizabeth II. Foto: IMAGO / i Images

