Verona Pooth landet in München – prompt gerät sie in brenzlige Situation am Flughafen

Als Star und Werbeikone hat man es nicht leicht. Mit verschmierten Make-up und nassen Haaren durch die Gegend laufen, das geht schließlich gar nicht, wenn man stets perfekt aussehen will. Ein Problem, das auch Verona Pooth bestens kennt. Dazu scheint die Frau, die einst den Blubb deutschlandweit bekannt machte, auch noch extrem wasserscheu. Also zumindest, wenn eben jenes Wasser von oben herab prasselt.

Wie wir darauf kommen? Verona Pooth ist dieses Wochenende nach München geflogen. Dort stehen nach zwei Jahren Abstinenz wieder die weltbekannten Wiesn an und da darf natürlich auch Verona Pooth in der Stadt nicht fehlen.

Verona Pooth: Petrus ist nicht auf ihrer Seite

Scheinbar jedoch hat Petrus niemand gesagt, dass Verona auf dem Weg ist und so schüttete es bei ihrer Ankunft am Münchner Flughafen wie aus Eimern. Sehr zur Unfreude der 54-Jährigen.

In ihrer Instagramstory berichtet sie von den Wetter-Kapriolen. „Am Flughafen angekommen in München. Und ich muss sagen, es ist hier genauso verregnet wie in Düsseldorf. Also kein Gewinn. Ich hoffe nur für alle, die morgen auf die Wiesn gehen, dass sie ein bisschen besseres Wetter erwischen“, spricht die Moderatorin in ihr Handy, als plötzlich ein lautes Hupen im Hintergrund zu hören ist.

Verona Pooth: Das Hotelzimmer macht die Strapazen wieder wett

Ob es der 54-Jährigen galt? Unklar. Jedenfalls musste Verona in diesem Moment den geschützten Unterstand verlassen, um hinaus in den Regen und zu ihrem Fahrdienst zu laufen. „Hilfe, jetzt regnet es richtig doll“, ruft sie noch rasch, dann war endlich der Chauffeur zur Stelle, um sie aus der misslichen Lage zu befreien.

Im Hotel angekommen, waren die Reisestrapazen dann schon wieder vergessen. Schließlich bot die riesige Suite ein bequem-aussehendes Bett und einen riesigen Badezimmerspiegel, in dem sich Verona dann später nur mit BH und Schlafhose bekleidet, beim Zähneputzen filmte. Ende gut, alles gut.