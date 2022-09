Meghan Markle: TV-Sender stellt sie in den Schatten – mit diesem fiesen Trick

Zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. am Montag (19. September) versammelten sich Royals aus ganz Europa in London. Natürlich waren auch die ausgetretenen Royals-Mitglieder Prinz Harry und Meghan Markle bei dem Jahrhundert-Ereignis anwesend. Doch ein vermeintlicher Zufall sorgte dafür, dass Meghan Markle während der Zeremonie kaum zu sehen war.

Meghan Markle mit Absicht bei Messe verdeckt?

Während der Beerdigung in der Westminster Abbey wurde Prinz Harry – zur Freude der Royals-Fans – direkt hinter seinem Vater, König Charles III. platziert. Es schien ein Zeichen zu sein, dass Harry, der vor rund zwei Jahren in die USA gezogen war, so nah bei den arbeitenden Royals angesiedelt wurde. Für Meghan Markle bedeutete die Sitzordnung aber gleichzeitig, dass sie durch diverse Gegebenheiten verdeckt wurde – und TV-Zuschauer kaum einen Blick auf die Herzogin von Sussex werfen konnten.

Meghan Markle nahm die Beerdigung von Queen Elizabeth II. sichtlich mit. Foto: IMAGO / Starface

So stand die 41-Jährige hinter Tim Laurence, dem Ehemann von Queen-Tochter Prinzessin Anne. Der Marineoffizier ist einen guten Kopf größer als seine Ehefrau und damit auch größer als Meghan Markle.

Meghan Markle: Twitter diskutiert über „strategisch platzierte Kerze“

Doch dabei blieb es nicht. Auch eine große Kerze inklusive langem Kerzenständer sorgte dafür, dass Meghans Kopf aus der gewählten Kameraperspektive komplett verdeckt wurde.

Im Netz sorgte das Thema für Diskussionen, kaum jemand hält das Ganze für einen Zufall. „Hurra für die strategisch platzierte Kerze“, schreibt jemand auf Twitter. „Das war von der BBC geplant, die erste anständige Sache, die sie in diesem Jahr gemacht haben“, ist sich ein anderer sicher. Eine Frau sieht es dagegen komplett anders, findet, es wird zu viel interpretiert: „Es war eine Ehre, in dieser Position zu sitzen.“

