„Bares für Rares“-Star halbnackt: Kollegen fordern „Only Fans“-Account

In der Trödelsendung „Bares für Rares“ kennt man Händler Fabian Kahl in stets ausgefallener, aber doch zumeist vollständiger Bekleidung. Im Urlaub nimmt es der Raritäten-Experte aus Thüringen mit der Kleiderwahl aber scheinbar nicht so eng.

Der 30-Jährige „Bares für Rares“-Star ist nämlich mit einer jungen Frau im Urlaub und die beiden scheinen die Sonne und die Ruhe richtig zu genießen. So schaukeln Fabian Kahl, seinerseits oberkörperfrei und besagte Freundin gemeinsam im Sonnenschein. Natürlich festgehalten für Instagram und damit natürlich auch ein gefundenes Fressen für die lieben „Bares für Rares“-Kollegen.

„Bares für Rares“: Fabian Kahl bald auf Only-Fans?

So sah auch Händler-Kollege Julian Schmitz-Avila, der sich wohl gerade auf der Heimfahrt vom Derby-Sieg seines BVB gegen die ungeliebte Konkurrenz aus der Nachbarschaft befand, das Video und musste gleich eine Nachricht hinterlassen.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird seit dem Jahr 2013 produziert

Von Anfang an ist Horst Lichter der Moderator der Trödelsendung im ZDF

Die ZDF-Show hat einen festen Pool an Händlern und Experten

In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Fake-Vorwürfe, die aber nie belegt werden konnten

Zu den bekanntesten Händlern gehören Susanne Steiger, Waldi Lehnertz, Julian Schmitz-Avila, Fabian Kahl oder Markus Wildhagen

Die Show erhielt 2018 die „Goldene Kamera“

„Brauche ich einen Only-Fans-Account, um euren Content zu sehen“, scherzte der siegestrunkene Borusse. Eine Vorlage, die sich Fabian Kahl ebenso wenig entgehen lassen konnte, wie Youssoufa Moukoko die Flanke von Marius Wolf am Samstagnachmittag.

„Die lieben Kollegen“, lachte der Kunsthändler und schob direkt hinterher: „Fabian Kahl ist bald auf Only-Fans. Nur für Julian.“ Na, da sind wir ja mal gespannt.

