„The Voice“-Coach Peter Maffay überrascht mit Knast-Beichte

Es ist das erste Mal, dass Peter Maffay als Coach in der „The Voice of Germany„-Jury sitzt. Der Kultsänger ist einer von insgesamt vier Experten, die sich auch 2022 wieder auf die Suche nach einem neuen, bislang unbekannten Star machen.

Abseits der Bühne ist jetzt aber nicht ein Talent, das für Aufsehen sorgt, sondern ausgerechnet „The Voice of Germany„-Coach Peter Maffay höchstpersönlich.

„The Voice“-Coach Peter Maffay überrascht mit Knast-Geschichte

Normalerweise kennt man Peter Maffay als liebenswürdigen Deutschrocker, der sich begeistert für soziale Projekte einsetzt. Umso überraschender ist die Aussage, die er bei einem Interview mit dem Promimagazin „Red“ machte.

„Ich war tatsächlich mal im Knast“, gesteht Peter Maffay. Anschließend erklärt der Sänger, wie er sich in die missliche Lage gebracht hatte.

„The Voice“-Star Peter Maffay erklärt Knast-Aufenthalt

Eingebuchtet wurde Peter Maffay nicht in Deutschland, sondern in Neuseeland. Hier hatte er vor vielen Jahren einen Unfall verursacht. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

„Ich musste bis die Umstände geklärt waren, wirklich hinter die Gitter“, erzählt Maffay. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall glücklicherweise niemand und der „The Voice“-Coach durfte bereits nach einigen Stunden seine Zelle wieder verlassen.

Einzelbehandlung bekam Maffay trotz kurzem Aufenthalt allerdings nicht. „Ich saß dann mit anderen Häftlingen in einer Zelle und wartete, bis das Urteil gefällt war.“ Das fiel für den 73-Jährigen ohne Konsequenzen aus.

