Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Prinz Harry: „Soll die Fresse halten“ – ausgerechnet ER giftet gegen den Duke of Sussex

Prinz Harry ist schon ob seiner Erziehung angehalten, in der Öffentlichkeit nicht zu ausfallend zu werden. Das klappte nicht immer. In der jüngeren Vergangenheit jedoch beherrschte der Duke of Sussex zumeist die Kunst der diplomatischen Wortwahl.

Ganz im Gegensatz zu Oasis-Legende Noel Gallagher. In einem Interview äußerte sich der britische Rockstar nun über Prinz Harry. Und das mit ganz und gar unroyalen Worten.

Prinz Harry: Böse Verbalklatsche von Oasis-Legende Noel Gallagher

So sagte Noel gegenüber der 'Sun', dass Prinz Harry wie ein „sch**ß A****loch“ rüberkam, als er seine Familie im Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey kritisierte.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

Oasis-Legende Noel Gallagher. Foto: IMAGO / Matrix

Zudem, so Noel Gallagher weiter: „Prinz Harry soll die Fresse halten.“ Weiter berichtet Noel, dass er sich gut in Prinz William hineinversetzen könne. Er habe mit seinem Bruder Liam ähnliche Situationen durchgemacht.

Prinz Harry: Ist Noel der Prinz William der Gallaghers?

Hintergrund: Zwischen Liam und Noel gab es immer wieder Streit. Dieser endete damit, dass Noel 2009 Oasis von jetzt auf gleich verließ. Konzerte mussten damals kurzfristig abgesagt werden. Die Band raufte sich nie mehr zusammen.

Weiter vergleicht er sich gar mit Prinz William. „Ich mag den Gedanken, dass ich immer der William von uns war“, beschreibt Noel Gallagher in der 'Sun'. Und einen Rat an Prinz Harry hat der Rockstar auch noch in Petto: „Hör einfach auf, deine Familie zu beleidigen. Dafür gibt es keinen Grund.“

Zuletzt gingen die Anhänger von Prinz Harry auf die Barrikaden. Was war passiert?