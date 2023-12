Prinz Harry: Vertrauter packt aus – diese Worte dürften Meghan Markle so gar nicht schmecken

Ist Prinz Harry das Lachen seit seiner Hochzeit mit Meghan Markle etwa vergangenen? Ein Insider hat jetzt ausgepackt – und genau das behauptet! Seine Worte werden der Herzogin wohl so gar nicht schmecken.

Ist Meghan Markle etwa eine Spaßbreme? Das könnte man meinen, wenn man den Worten von James Haskell (38) Glauben schenkt. Wie die „Bild“ berichtet, behauptet der Rugbyspieler jetzt, dass sein enger Freund Prinz Harry seit seiner Ehe „keinen Spaß mehr“ mache.

Prinz Harry Vertrauter schießt in Richtung Meghan Markle

Puh, harte Worte. Doch Haskell holt sogar noch weiter aus und sagt: „Seit er mit Meghan verheiratet ist, ist er langweilig.“ Die zwei Männer kennen sich schon eine Weile. 2011 lernten sie sich bei der Hochzeit von Queen-Elizabeth-Enkelin Zara Phillips und Rugby-Spieler Mike Tindall kennen, wurden Freunde. Doch nach den harten Worten in aller Öffentlichkeit stellt sich die Frage, wie intensiv die Freundschaft zwischen Prinz Harry und dem Sportler wirklich ist.

Für Meghan Markle und Prinz Harry sind die Behauptungen von Haskell nicht die einzigen negativen Schlagzeilen, mit denen sie zu kämpfen haben. Seitdem sie Großbritannien und den Royals den Rücken gekehrt haben, häufen sich die schlechten Meldungen.

Meghan Markle und Prinz Harry müssen immer wieder öffentlich Rückschläge verkraften

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Stiftung des Paares „Archewell“ im Jahr 2022 einen herben finanziellen Verlust gemacht hat (wir berichteten). Doch das ist noch längst nicht alles. Außerdem wurden vor einigen Wochen geheime Mails geleakt, die so niemals an die Öffentlichkeit gesollt hätten. Was dahintersteckt, verraten wir dir hier.