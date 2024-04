Prinz Harry: Nachricht über seinen Vater König Charles III. geht rum – „Voller Kummer“

Die ganze Welt hat derzeit ein Auge auf die Royals, nachdem nicht nur König Charles III. seine Krebs-Diagnose publik gemacht hatte, sondern auch seine Schwiegertochter Kate Middleton.

Doch noch immer herrscht eine große Kluft zwischen der Royal-Family und Prinz Harry – auch, wenn der seinen Vater im Februar für 30 Minuten besucht hatte, nachdem er von dessen Erkrankung erfuhr. Harry nahm dafür extra den Flug aus den USA nach England auf sich und Kritiker und Fans fragen sich nun: Wird Prinz Harry bei seinem nächsten England-Besuch im Mai seine Familie erneut persönlich sehen?

Jetzt geht die Nachricht rum, dass dies der Fall sein soll! Doch das Treffen wird laut Royals-Experten anders ablaufen als vielleicht vermutet.

Prinz Harry und König Charles: Treffen steht bevor

Am 8. Mai findet in der Londoner St. Paul’s Cathedral ein Gottesdienst zum zehnjährigen Jubiläum der „Invictus Games“ statt – jenem von Prinz Harry ins Leben gerufene Sportereignis für Soldaten, die im Dienst verwundet wurden.

Dass der Prinz an diesem besonderen Jubiläumstag selbst vor Ort sein wird, ist damit klar. Und auch seine Frau Meghan Markle soll aus Los Angeles anreisen, um ihren Mann zu unterstützen – und das, obwohl auch ihr Verhältnis zu den Royals sehr zerrüttet ist.

Royals-Autor Tom Quinn erklärt der britischen „Sun“, dass Prinz Harry bei seinem England-Besuch im Mai seinen Vater König Charles persönlich treffen werde. Doch herzlich wird die Begegnung sicher nicht. „Das Treffen zwischen Harry und seinem Vater, König Charles, wird kurz und formell sein.“

Laut des Experten aus gutem Grund: „Einfach, weil alle schwierigen Gespräche dazu führen könnten, dass Beschwerden öffentlich verbreitet werden, wenn Harry in die Staaten zurückkehrt.“

Prinz Harry: Seine Familie hat Angst

Nachdem Harry in seinem Buch „Spare“ und diversen Interviews mit Meghan Markle kein gutes Haar an der Königsfamilie gelassen hatte und private Details ausplauderte, in denen es unter anderem um König Charles, seinen Bruder Prinz William und Kate Middleton ging, sind die Royals demnach vorsichtiger geworden, Harry irgendetwas anzuvertrauen.

Quinn: „Sowohl William als auch Charles werden sich immer Sorgen machen, dass sie privat zu Harry nichts sagen können, ohne das wirkliche Risiko einzugehen, dass er alles und jedes an die Öffentlichkeit bringt.“

Ein Treffen zwischen Prinz Harry und Prinz William wird es laut Quinn wohl nicht geben, William soll nicht so schnell verzeihen können, was alles vorgefallen war. Doch auch das Treffen mit seinem Vater werde nicht ganz einfach für Prinz Harry sein, denn auch diese Beziehung ist „voller Schmerz und Kummer“, weiß der Royals-Experte.