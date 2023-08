Prinz Harry crasht Kinovorstellung: „Was für ein Mann“

Er ist und bleibt ein Prinz zum Anfassen. Auch drei Jahre nach dem sogenannten Megxit ist seine Sympathie bei den Menschen ungebrochen. Das sah man bereits im vergangenen Jahr, als er zusammen mit seiner Frau Meghan Markle Düsseldorf besuchte, um in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Werbung für die „Invictus Games“ zu machen, die am 9. September in Düsseldorf starten.

Tausende Fans jubelten dem Paar damals bei sommerlichen Temperaturen zu, gaben Prinz Harry und Meghan Markle zu verstehen, dass man sich wahnsinnig auf sie und die „Invictus Games“ freue.

Prinz Harry crasht Kinovorstellung

Und auch in den USA scheint die Sympathie für Prinz Harry ungebrochen. So löste der Royal am Montag einen regelrechten Jubelsturm aus, als er plötzlich eine Kinovorstellung besuchte. Der Prinz hatte unangekündigt die Premiere der Netflix-Serie „Heart of Invictus“, eine Dokumentation über die Sportveranstaltung, besucht, deren Schirmherr er auch ist. Und im Kino von Chula Vista in San Diego für ordentlich Trubel gesorgt.

Eine Besucherin hatte Bilder der Veranstaltung via Instagram verbreitet, schrieb zu Prinz Harrys Überraschung: „Ein zufälliger Montagabend und Prinz Harry crasht die Premiere seiner Show in Chula Vista.“

Am 9. September starten die „Invictus Games“

Dazu teilte sie noch ein kurzes Video, in dem Prinz Harry seine neue Netflix-Doku vorstellt und ein Foto, das sie, ihre Freundin und den strahlenden Royal zeigt. Das dürfte wohl ein Kinoabend gewesen sein, den sie nie wieder vergessen wird. Oder wie die Zuschauerin weiter schreibt: „Was für eine Show, was für ein Mann, was für eine besondere Überraschung.“

Die „Invictus Games“ starten am 9. September 2023 mit einer großen Eröffnungsfeier in Düsseldorf. Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung wird Prinz Harry zusammen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius noch im ZDF-„Sportstudio“ auftreten.