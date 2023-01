Prinz Harry: Kein Zufall! Ausgerechnet an diesem Datum gibt er sein Skandal-Interview

Die ganze Welt schaut diese Woche auf Prinz Harry. Nachdem der Royals-Aussteiger bereits durch erste Auszüge aus seinem Buch „Spare“ für Wirbel gesorgt hat, legt der 38-Jährige am Sonntag (8. Januar) direkt mit neuen Schlagzeilen nach. Im britischen Fernsehen gibt der Sohn von König Charles III. und Lady Diana ein brisantes Enthüllungsinterview.

In dem 72 Minuten langen Gespräch soll Prinz Harry über seine skandalträchtige Vergangenheit, Vorwürfe gegen das britische Königshaus und seine Familie sowie über den Tod seiner Mutter sprechen. Der Sendetermin des Skandal-Interviews untermauert einmal mehr, dass eine Rückkehr nach England zunehmend in weite Ferne rückt.

Drei Jahre nach „Megxit“: Prinz Harry gibt Enthüllungsinterview in England

Es ist kein Zufall, dass sich Prinz Harry ausgerechnet am 8. Januar an die Öffentlichkeit wendet. Genau drei Jahre zuvor haben Meghan Markle und er via Instagram bekannt gegeben, dass sie „als ‚ranghohe‘ Mitglieder“ des britischen Königshauses zurücktreten. Sie wollen ihre Zeit fortan zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordamerika aufteilen, heißt es damals. Doch wirklich oft lassen sich die Zwei seitdem nicht mehr in Großbritannien blicken.

Der 8. Januar 2020 ist der Tag, an dem Prinz Harry sein Leben, wie er es bis dato kennt, für immer hinter sich lässt. Auf den Tag genau drei Jahre später meldet sich der Prinz, der vor allem der britischen Presse entfliehen will, in einem Interview mit dem britischen Sender ITV zu Wort.

Am selben Tag: Prinz Harry packt in neuem TV-Interview in den USA aus

Wenige Stunden später wird im US-amerikanischen Fernsehen ein „60 Minutes“-Interview mit Prinz Harry ausgestrahlt. Dem Moderator Anderson Cooper hat sich der Brite ebenfalls anvertraut. Auch dieses Gespräch soll unbedingt noch am 8. Januar ausgestrahlt werden. Ein Zufall? Wohl kaum. In amerikanischen TV-Shows hat sich Prinz Harry übrigens zuletzt sehr redselig gezeigt. Gemeinsam mit Ehefrau Meghan hat er bereits im März 2021 über die Probleme im britischen Königshaus ausgepackt. Damals ist es Talkmasterin Oprah Winfrey, der er sein Herz ausschüttet.

Weitere News:

Das komplette ITV-Interview mit Prinz Harry wird am 9. Januar auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. RTL zeigt das übersetzte Gespräch am Montag um 17 Uhr in einem „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“. Nach der Ausstrahlung ist das Interview auch im englischen Originalton in der Mediathek von RTL+ abrufbar.