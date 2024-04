Meghan Markle: Geste der Versöhnung – dieses Zeichen setzt sie auf Instagram

Vor zwei Jahren, am 8. September 2022, hielt die Welt den Atem an, als die Nachricht vom Tod der Queen Elizabeth II. die Runde machte. Millionen von Menschen trauerten um die Monarchin, auch Meghan Markle reiste damals zur Trauerfeier an.

Am Geburtstag der einstigen Monarchin wird die verstorbene Queen nun noch einmal in Erinnerung gerufen.

Meghan Markle: Spannungen im britischen Königshaus

Es war ein düsterer Tag, der die königliche Familie in tiefe Trauer stürzte. Vor zwei Jahren mussten die Royals Abschied von ihrer Monarchin nehmen. Auch Prinz Harry, der zu der Zeit bereits in den USA lebte, reiste nach Großbritannien, um an der Trauerfeier teilzunehmen. An seiner Seite: Seine Ehefrau Meghan Markle, die trotz angespannter Verhältnisse der Beerdigung beiwohnte.

In der Öffentlichkeit schwieg Meghan beharrlich über ihre Beziehung zu der verstorbenen Königin. Doch hinter den goldenen Mauern des Palastes soll es wohl immer mal wieder Spannungen zwischen den beiden gegeben haben. Insbesondere, als es um die Namensgebung von Meghans zweitem Kind ging.

Meghan Markle: So gedenkt sie der Queen

Zwar sollte die Tochter von Meghan und Harry den Namen der Queen tragen, doch letztlich entschieden sich die beiden für den Spitznamen „Lilibet“, den die Königin in ihrer Kindheit trug, was wohl bei der Monarchin für Ärger sorgte. Dennoch fand Meghan nach Elizabeths Tod warme Worte für sie: „Ich bin zutiefst dankbar, dass ich Zeit mit ihr verbringen und sie kennenlernen durfte“, so die Herzogin von Sussex in einem Interview mit „Variety.“

Nun, anlässlich des Geburtstags der Queen, der am 21. April war, erinnert auch Meghan Markle sich an die königliche Vergangenheit. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte sie jetzt ein Video, das die Königin durch die Jahrzehnte begleitet. Von ihrer Kindheit bis zu ihrem hohen Alter erlebt man von Elizabeth eine Reise durch die Zeit. „Der gestrige Tag wäre der 98. Geburtstag der Queen gewesen“, schreibt Meghan einen Tag später zu dem kurzen Clip.

Seitdem das Paar dem königlichen Hof den Rücken kehrte und ein neues Leben in den USA begann, sind Differenzen zwischen Meghan, Harry und dem Rest der königlichen Familie unverkennbar. Ob Meghans Geste ein Annäherungsversuch oder einfach nur eine Würdigung der einstigen Königin war, bleibt wohl ihr Geheimnis.