Prinz Harry muss bangen – DAS könnte ihm zum Verhängnis werden

Prinz Harry ist bereits im Jahr 2020 aus der britischen Königsfamilie ausgetreten. Seitdem residiert er mit seiner Ehefrau Meghan Markle und den zwei gemeinsamen Kindern im sonnigen Kalifornien.

Vor Kurzem verkündete der Royal seinen offiziell eingetragenen Wohnsitz, der fortan „Amerika“ heißt. Doch diese Änderung birgt einen Schwachpunkt.

Prinz Harry: Fehlendes Dokument sorgt für Unklarheit

Prinz Harry hat offiziell verkündet, dass er seinen Hauptwohnsitz geändert hat. Früher war dieser fest in „Großbritannien“ verankert, schon seit letztem Jahr lautet die Adresse offiziell „Amerika“. Doch dies hat einen Haken: Die wichtige Veränderung bringt nicht automatisch eine US-Staatsbürgerschaft mit sich.

Experten, die mit dem britischen „Mirror“ sprachen, sind sich sicher: Prinz Harry besitzt „keine Green Card“ – diese braucht er allerdings, um als offizieller US-Bürger zu gelten. Die Unterlagen des Royals zeigen lediglich eine „permanent residency“ an, was nicht zwingend bedeutet, dass er im Besitz dieses wichtigen Bleiberechtsdokuments ist.

Prinz Harry: Deutlicher Affront gegen König Charles?

Die Entscheidung des Prinzen, seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ in die Vereinigten Staaten zu verlegen, kam nach dem Ablegen seiner königlichen Pflichten auf. Dies veranlasste Prinz Harry und Meghan Markle dazu, ihren Lebensmittelpunkt von Windsor in England nach Montecito in Kalifornien zu verlegen.

Doch selbst drei Jahre nach ihrer Abreise aus dem Vereinigten Königreich und dem Umzug in die USA scheinen die Fronten bei den Royals verhärtet. 2023 wurden die Sussexes unerwartet aus Frogmore Cottage vertrieben, nachdem König Charles sie aufgefordert hatte, das Haus zu räumen. Nun hat Harry seinen Hauptwohnsitz rückwirkend zu dem Zeitpunkt, als sie das Cottage im vergangenen Juni offiziell verlassen haben, in die Vereinigten Staaten verlegt. Deutet dies auf einen Seitenhieb gegen seinen Vater hin oder fiel das Datum aus reinem Zufall auf diesen Tag?

Fakt ist, dass sich Prinz Harry mit dem Schritt, seinen Hauptwohnsitz in die Vereinigten Staaten zulegen, ein Stück weiter von seinen britischen Wurzeln entfernt. Charlotte Slocombe, Partnerin bei der weltweit tätigen Einwanderungsrechtskanzlei, stellt jedoch gegenüber dem „Mirror“ klar:

„Die Formulierung ‚Daueraufenthalt‘ wird vermieden. Es gibt keinen Hinweis darauf, welches Visum Prinz Harry besitzt. Das Fehlen des Begriffs ’ständiger Wohnsitz‘ scheint darauf hinzudeuten, dass er nicht im Besitz einer Green Card ist.“ Dies wäre jedoch der erste Schritt Richtung Einbürgerung und dem Erlangen der Staatsangehörigkeit.