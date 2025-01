Prinz Harry: Freundin unterläuft Fauxpas – kurz darauf gibt’s Konsequenzen

Neues Jahr, neue Einblicke – auch bei den britischen Royals. Während Meghan Markle 2025 mit einem Social-Media-Comeback einläutete, bleibt Prinz Harry gewohnt zurückhaltend. Doch jetzt sorgt ein Fauxpas für Aufsehen:

Ein seltener Schnappschuss von Harry und seinem fünfjährigen Sohn Prinz Archie tauchte plötzlich im Netz auf – und verschwand genauso schnell wieder.

Prinz Harry: Foto landet auf Instagram

Huch? Dieser Schnappschuss sollte eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein! Und doch tauchte nun auf Social Media ein Foto von Prinz Archie, dem Sohn von Prinz Harry, auf. Der Grund? Eine unbedachte Aktion von Harrys Freundin, der Surferin Raimana Van Bastolaer.

Sie teilte auf Instagram einen Jahresrückblick, in dem auch der kleine Archie auftauchte. Auf dem Bild posieren die beiden auf einem Jetski – ein eigentlich süßes Vater-Sohn-Motiv. Doch da Harry und Meghan die Privatsphäre ihrer Kinder akribisch schützen, wurde der Schnappschuss kurze Zeit später wieder gelöscht. Die Fans waren jedoch schneller als die Löschtaste und konnten einen Blick auf das Bild erhaschen.

Prinz Harry: Fans sind aus dem Häuschen

Besonders Archies Ähnlichkeit zu seinem Vater sorgte für Aufsehen. In den Kommentaren hieß es: „OMG!!! Sein Zwilling war an diesem Tag bei ihm?“ oder „Prinz Archie wird so groß werden!“ Ein User scherzte sogar: „Danke, Raimana, für diesen unfreiwilligen Einblick!“

Für die Sussexes sind Fotos ihrer Kinder eine Seltenheit geworden. Doch erst letzten Monat boten Harry und Meghan auf ihrer Weihnachtskarte einen Blick auf Archie und seine Schwester, die dreijährige Lilibet. Auf dem Foto laufen die beiden in die Arme ihrer Eltern, ihre Gesichter sind allerdings nicht zu erkennen. Solche Zurückhaltung ist bei den Sussexes nicht neu: Bereits seit ihrer Netflix-Dokumentation vor zwei Jahren halten sie ihre Sprösslinge aus der Öffentlichkeit fern.

Eine Quelle verriet „People“, dass Harry bewusst auf den Schutz seiner Kinder setzt. „Er möchte, dass sie ein so normales Leben wie möglich führen, ohne Angst vor Entführung oder Schaden zu haben.“ Diese Sorge erklärt auch, warum die Weihnachtskarten der letzten Jahre nur selten Bilder der Kinder enthielten.