Prinz Harry: Jetzt wird es ernst – er bangt um seine Zukunft

Jetzt wird es ernst für Prinz Harry! Der 40-Jährige kehrte 2020 gemeinsam mit Frau Meghan Markle Großbritannien den Rücken zu, baute sich ein neues Leben in den USA auf. Doch jetzt muss der Royal um seine Zukunft dort bangen.

Wie die „Bild“ berichtet, hat jetzt ein Richter entschieden, dass Prinz Harrys Visum-Unterlagen bis spätestens Dienstag (18. März) veröffentlicht sein müssen. Dann soll endlich Klarheit darüber herrschen, ob der Bruder von Prinz William bei seiner Einwanderung in die USA gelogen hat.

Hat Prinz Harry HIER gelogen?

Wer als Nicht-Einheimischer in den USA leben möchte, der braucht ein Visum. Die Ehepartner von Amerikanern können jedoch auch eine Greencard anfordern. Man füllt einen Fragebogen aus in dem unter anderem auch nach dem Drogenkonsum gefragt wird. Kreuzt man hier „ja“ an, kann die Einreise abgelehnt werden!

Was der Prinz angekreuzt und welchen Visa-Status er hat, ist nicht bekannt und soll jetzt geklärt werden. Hat er in dem Fragebogen beim Thema Drogen-Konsum nämlich „nein“ angekreuzt, dann wäre das eine Lüge. Sowohl in seinem Buch „Spare“ als auch in seiner Netflix-Serie gab der Wahl-Amerikaner offen zu, dass er Drogen konsumierte.

Keine angenehmen Tage für Prinz Harry

Hat der Prinz womöglich eine „bevorzugte Behandlung“ erhalten? Das soll jetzt geklärt werden. Was bei einer möglichen Lüge passieren würde, ist noch nicht abzusehen. Aber diese Tage dürften nichtdestotrotz keine angenehmen für den Royals-Aussteiger und seine Frau sein.

