Meghan Markle: Experten machen sich Sorgen – „Versucht das nicht zu Hause!“

Darauf hatte Meghan Markle lange gewartet. Die Frau von Prinz Harry, dem jüngsten Spross von König Charles III., durfte Anfang März endlich die Premiere zu ihrer brandneuen Netflix-Doku „With Love, Meghan“ feiern.

Doch die Kritiken zu der Show fallen sehr gemischt aus. Jetzt machen sich Experten sogar große Sorgen, als sie sich die erste Folge mit Meghan Markle ansehen.

Meghan Markle: Experten warnen vor Netflix-Inhalten

In ihrer Netflix-Doku gibt die Herzogin von Sussex den Zuschauern Garten-, Beauty- oder Koch-Tipps. Außerdem bekommen Fans einen Einblick in ihren kalifornischen Lifestyle.

Seit dem Megxit 2020 wohnen Meghan und Harry zusammen mit ihren Kindern nicht mehr in Großbritannien, sondern haben sich mittlerweile gemeinsam in Kalifornien niedergelassen.

Dort wurde ihre Doku auch gedreht. Doch eine Sache stößt Experten nun bitter auf.

Meghan Markle: Badesalz falsch gemischt?

Gesundheitsexperten haben laut dem britischen „Express“ Bedenken wegen Meghans selbstgemachter Badesalzmischung geäußert. Diese stellt die einstige „Suits“-Darstellerin in Folge 1 „Hello Honey“ ihrer insgesamt achtteiligen Reihe vor.

In der Episode bereitet Meghan Markle Badesalz für ihren Freund und Make-up-Artist Daniel Martin aus Bittersalz, Himalaya-Salz, Arnikaöl und Lavendelöl zu.

Eine Hautpflegeexpertin und Youtuberin hat nun extra ein Video gedreht, um die Zuschauer vor der dem Rezept zu warnen. Offenbar soll Meghan die Zutaten ihres Badesalzes nicht richtig abmessen.

Demnach versäumt es die Herzogin von Sussex Experten zufolge, den ätherischen Ölen ein Trägeröl hinzuzufügen, sodass das Verhältnis mindestens 8:1 beträgt. Meghan gibt stattdessen Tropfen Lavendel- und Arnikaöl direkt auf die Salze, wie der „Express“ unter Berufung von „GB News“ berichtet.

Expertin und Youtuberin Jennifer Christopherson warnt deshalb in ihrem Video: „Versucht das nicht zu Hause! Ihr könnt nicht einfach ein ätherisches Öl hineinschütten, es einem Freund geben und sagen: ‚Hey, viel Spaß!‘ Vergesst das Ganze, was sie getan hat. Demnach kennt sie sich mit ätherischen Ölen nicht aus, das kann ich dir jetzt schon sagen. Sei also vorsichtig. Sei vorsichtig …“

Zur Info: Trägeröle sind Pflanzenöle und deshalb so wichtig, weil sie hoch konzentrierte ätherische Öle verdünnen. Dadurch wird das Risiko von Reizungen oder allergischen Reaktionen verringert.

