Prinz Harry: Diese Veränderung ist nicht zu übersehen – „Ich gebe es gerne zu“

In letzter Zeit war es eher still um Prinz Harry. Jetzt meldet er sich auf seinem ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr zurück. Und versucht gleichzeitig, der Welt seine Gefühle zu erklären.

Prinz Harry stand in der Vergangenheit eher in der Kritik. Das Verlassen des Königshauses mit seiner Ehefrau Meghan Markle schlug große Wellen. Die Veränderung des Prinzen ist nun deutlich sichtbar! Ist er jetzt auf einem guten Weg?

Prinz Harry spricht über seine mentale Gesundheit: „Ich war am Ende angekommen“

Für den Herzog von Sussex ist die mentale Gesundheit sehr wichtig. Vor allem, weil er vor einiger Zeit selbst an einem Burnout litt. In einem Gespräch mit Tennis-Legende Serena Williams auf der Coaching-Plattform „BetterUp“ über mentale Gesundheit sprach er sehr ehrlich: Er sei „buchstäblich am Ende von allem, was ich hatte, angekommen.“

Nach dem Verlass des Königshauses ging es Prinz Harry mental nicht gut. (Archivbild) Foto: IMAGO / i Images

Der Enkel von Queen Elizabeth II. offenbarte, dass er keine Kraft mehr hatte. „Als würde ich eine Kerze an beiden Enden anzünden“, umschrieb er seine damalige Zeit. Jetzt scheint es ihm aber deutlich besser zu gehen.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Sein älterer Bruder ist Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später erblickte Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor das Licht der Welt

Im Jahr 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni 2021 zur Welt

Prinz Harry auf dem Weg der Besserung?

Prinz Harry hat sich offenbar zum Positiven verändert. Im Gespräch mit Serena Williams wirkte er sehr kraftvoll, gelassen und viel entspannter als noch vor ein paar Monaten – trotz des ernsten Themas.

Das mag unter anderem an seiner Selbstfürsorge liegen. Jeden Morgen möchte er sich dafür Zeit nehmen. Priorität haben trotzdem Ehefrau Meghan und die Kinder der beiden, Archie und Lilibet: „Selbstfürsorge ist das Erste, was wegfällt. Ich gebe es gerne zu, als Ehemann, als Vater.“

