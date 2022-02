Queen Elizabeth II: Traurige Vorahnung – ihre Familie muss sich jetzt DARAUF einstellen

Am Sonntag (06. Februar) feierte Queen Elizabeth II. ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Der Tag war aber nicht nur deswegen eine Besonderheit.

Queen Elizabeth II. betonte, es sei ihr „aufrichtiger Wunsch“, dass Camilla, die Ehefrau ihres Sohnes Prinz Charles, als Königin bekannt wird. Warum das für die Monarchin so wichtig ist? Es scheint, als bereite sie sich auf ihren „dunklen Tag“ vor.

Bereitet sich Queen Elizabeth II. auf DIESEN Tag vor?

Die Queen hat ein stolzes Alter von 95 Jahren. Kein Wunder, dass sie sich laut dem Royals-Experten Robert Hardman auf den Tag vorbereiten will, an dem sie nicht mehr da sein wird. Er erklärt gegenüber „Sky News“: „Ich glaube nicht, dass jemand damit gerechnet hat. Aber sie blickt immer in die Zukunft.“ Leider muss auch die Familie in die Zukunft blicken und sich auf ihren Tod einstellen.

Der Experte ist außerdem der Meinung: „Sie konnte sehen, dass es, wenn der dunkle Tag kommt und wir einen Regierungswechsel haben, Ablenkungen darüber, wie wir seine Frau ansprechen werden, das Letzte ist, was König Charles will.“ Der dunkle Tag wird aber irgendwann kommen, weswegen es so aussieht, als wolle Queen Elizabeth II. mögliche Probleme vorbeugen: „Es ist ein präventives Aufräumen von etwas, das passieren wird, und ich denke, es ist sehr zeitgemäß“, so der Royals-Experte weiter.

Queen Elizabeth II. überrascht mit außergewöhnlichem Verhalten. (Archivbild) Foto: IMAGO / Shutterstock

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs – ebenso von 15 anderen Commonwealth-Staaten

Die Queen ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip (†99)

Sie haben gemeinsam vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Prinz William und Prinz Harry sind die Enkel der Queen

Queen Elizabeth II. ist dankbar für Loyalität und Zuneigung

Gerade Queen Elizabeth II. kann nachvollziehen, wie wichtig es ist, bei so einer großen Aufgabe jemanden an seiner Seite zu wissen. Mit ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Philip (†99) hatte sie all die Jahre so eine Stütze.

Aber auch das Volk Englands scheint ihr eine Stütze gewesen zu sein. An ihrem Jubiläum bedankt sich die Monarchin für die Zuneigung und die Loyalität all die Jahre. Außerdem wünscht sie sich genau das auch für ihren Nachfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla.

