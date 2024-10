„Polizeiruf 110“: Kurz nach TV-Ausstrahlung wird es deutlich

Eigentlich gehört der Sonntagabend voll und ganz dem „Tatort“. Doch an diesem Sonntag (13. Oktober) sieht das Ganze etwas anders aus – dennoch kommen Krimi-Fans auf ihre Kosten. Die ARD zeigt nämlich eine neue Folge von „Polizeiruf 110“ im TV-Programm.

In dem Fall „Wasserwege“ ermitteln die Kommissare Vincent Ross (gespielt von Andre Kaczmarczyk) und Karl Rogov (gespielt von Frank Leo Schröder) in einem rätselhaften Mordfall. Doch kann der „Polizeiruf 110“ die Zuschauer genauso begeistern wie der „Tatort“?

„Polizeiruf 110“: ARD hat Grund zur Freude

Die Quoten vom „Polizeiruf 110“ können sich mehr als sehen lassen. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen am Sonntagabend stolze 8,02 Millionen Menschen zu, wie die Ermittler sich dem Mordfall widmen. Das entspricht einem Marktanteil von rund 29 Prozent!

+++ „Polizeiruf 110“: Zuschauer haben ARD-Krimi satt – „Platzt der Kragen“ +++

Damit punktet man mit dem „Polizeiruf 110“ sogar mehr als so mancher „Tatort“. Zur Erinnerung: der letzte Streifen aus Nürnberg konnte insgesamt „nur“ 7,98 Millionen Zuschauer überzeugen (wir berichteten). Doch eins bleibt wie so oft gleich: Die ARD lässt die Konkurrenz am Sonntagabend blass aussehen.

„Polizeiruf 110“ mit weitem Abstand Sieger

In Sachen Gesamtreichweite ist der „Polizeiruf 110“ klarer Tagessieger. Mit weitem Abstand kommt das ZDF mit dem Film „Inga Lindström: Spinnefeind“ dahinter. Dort sahen 4,22 Millionen Menschen zu. Sat.1 reiht sich in der Primetime noch weiter hinten ein. „Men In Black: International“ konnte insgesamt 1,82 Millionen Zuschauer überzeugen.

+++ Film-Mittwoch in der ARD: Dieses Schauspiel-Paar liebt sich nicht nur auf der Leinwand +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Die ARD zeigt den „Polizeiruf 110“ jederzeit nochmal in der Mediathek.