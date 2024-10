„Polizeiruf 110“: Zuschauer haben ARD-Krimi satt – „Platzt der Kragen“

Während Zuschauer bereits auf heißen Kohlen sitzen und die neuen „Tatort“-Folgen in der ARD sehnlichst erwarten, füllt momentan ein anderer Krimi die Primetime: „Polizeiruf 110.“ Seit 1971 fesselt die Serie Millionen Fans vor den Bildschirmen und gehört längst zu den Kult-Klassikern im deutschen Fernsehen. Anders als der „Tatort“ setzt „Polizeiruf 110“ oft auf sozialkritische Themen und erzählt Geschichten, die nahe an der Realität liegen.

Doch die Zuschauer des Kriminalfalls können vor allem einem Detail nicht viel abgewinnen.

„Polizeiruf 110“ meldet sich in der ARD zurück

Auch am Sonntagabend (13. Oktober) geht es in der ARD wieder spannend zu. In der Nähe von Eberswalde wird eine polnische Studentin der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in einem Kanu tot aufgefunden. Die Kommissare Vincent Ross und Karl Rogov ermitteln entlang der alten Wasserstraße: Der Weg führt über das Schiffshebewerk in Niederfinow und den Hafen von Eberswalde zu einem Kanuclub.

Dort, wo am Abend zuvor Milan Günschow, ein Professor der Hochschule, seinen Geburtstag mit Studenten gefeiert hat. Auch Sara, das Opfer, war dabei.

Dass der Krimi mittlerweile immer mehr mit der Zeit geht, zeigt vor allem die sprachliche Entwicklung. Denn in der neuesten Folge des „Polizeiruf 110“ wird gegendert. Doch das stößt einigen Zuschauern bitter auf!

„Polizeiruf 110“: Zuschauer werden deutlich

Auf der Social-Media-Plattform X überschlagen sich die Kommentare:

„Ross gendert, I don’t like.“

„‚Polizeiruf 110‘: Gendern, aber Kaffee aus Einwegbecher! Schon schwierig, diese Political Correctness im deutschen Erziehungsfernsehen!“

„Da wollte ich mal seit einer Ewigkeit ‚Tatort‘ schauen, dann läuft da ‚Polizeiruf 110‘ mit so einem, der Kajal trägt. Als Nächstes kleben sich da welche auf die Straße oder wie. Kotz.“

Dennoch lockt „Polizeiruf 110“ weiterhin treue Fans vor die Bildschirme. „An all die Dauermeckerer: Eine Leiche und die Polizei ermittelt den Mörder, bis jetzt so einfach wie es hier/im ‚Tatort‘ immer gefordert wird. Übrigens einer meiner Lieblingskommissare!“ oder „‚Ein paar meiner KollegInnen‘, na, wem platzt dabei der Kragen?“, lauten andere Reaktionen.