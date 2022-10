Pietro Lombardi spricht über Verhältnis zu Sohn Alessio – „So schade“

Pietro Lombardi könnte glücklicher kaum sein: Mit Laura Maria Rypa hat er die Frau fürs Leben gefunden. Die beiden erwarten grade sogar ihr erstes gemeinsames Kind! Doch für den 30-Jährigen ist es nicht der erste eigene Nachwuchs. Zusammen mit Ex-Frau Sarah Engels hat Pietro Lombardi den mittlerweile siebenjährigen Alessio.

Die Ehe von Pietro Lombardi und Sarah Engels zerbrach im Jahr 2016. Inzwischen hat sich in dem Liebesleben beider Ex-DSDS-Kandidaten einiges getan. Nicht nur der „Cinderella“-Interpret ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Auch Sarah Engels hat inzwischen wieder geheiratet und mit Tochter Solea nach Alessio ebenfalls wieder ein Kind gekriegt.

Pietro Lombardi antwortet auf Fan-Frage

Auch, wenn beide Elternteile inzwischen wieder neuen Nachwuchs gekriegt haben – Sohn Alessio wird deswegen keinesfalls benachteiligt. Das betonen sowohl Sarah als auch Pietro immer wieder.

In einer „Frage-Antwort“-Runde wollte ein Follower jetzt von dem Musiker wissen, wie das Verhältnis zu ihm und Alessio sei. „Schwer zu sagen, ob er Papa-Kind ist. Als Papa würde man immer Ja sagen. Was ich weiß, ist, dass Alessio mich über alles liebt. Natürlich finde ich es traurig, so Sachen zu lesen, wie Sei mal lieber für Alessio da oder sowas (ihr habt keine Ahnung leider). Jetzt wo du wieder einen Sohn bekommst, vernachlässigst du Alessio. Das tut als Papa weh zu lesen“, schreibt er in seiner Instagram-Story.

Pietro Lombardi betont Liebe zu Alessio

Man könne ihn beleidigen, aber wenn es um seine Qualitäten als Papa gehe, kenne er keinen Spaß. „Ich weiß, dass ich für Alessio der beste Papa der Welt bin und das reicht mir. Diese Liebe, die er mir gibt – egal, ob am Telefon oder wenn wir uns sehen – sagt mir, dass ich viel richtig gemacht habe. Meine zwei Söhne sind mein Leben. Ich würde bis ich sterbe alles geben und alles tun für meine zwei Jungs. Ich liebe keinen mehr und keinen weniger. Meine zwei Lombardis werden immer Papas eins sein“, betont er. Offene Worte des Sängers!