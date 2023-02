Pietro Lombardi: Häme für neuen Song – „Wenn einem nichts mehr einfällt“

Mit Hits wie „Cinderella“ oder „Macarena“ begeisterte Pietro Lombardi (30) seine Fans. Doch seine neuste Single scheint bei vielen Anhängern alles andere als gut anzukommen.

Über zehn Jahre nach seinem Sieg bei DSDS ist Pietro Lombardi nach wie vor ein erfolgreicher Sänger. Und auch auf Instagram ist der Ex von Sarah Engels ebenfalls sehr aktiv, hält seine rund zwei Millionen Follower stets auf dem Laufenden. Jetzt präsentierte er seinen Fans stolz eine Hörprobe seiner neuen Single – und das ging nach hinten los.

Pietro Lombardi postet Hörprobe auf Instagram

„‘Ich vermisse dich‘ Hörprobe. Erscheint am 24. Februar. Lasst ein Zeichen da, wie gefällt euch der Song? Ihr könnt euch den Song bei itunes vorbestellen und Spotify. Lasst uns gemeinsam Gas geben, auch auf TikTok könnt ihr jetzt ein cooles Video zum Sound machen“, schrieb er auf Instagram.

Passend dazu stimmt er in einem Video seinen neuen Song an. Und die Zeilen kommen den Fans bekannt vor. „Melodie geklaut von Police ‚Every breath you take‘. Kannst du nichts Eigenes machen?“, „Geil, wieder einer, der eine Melodie covert“, „Wenn einem nichts mehr einfällt, dann covert man einfach“ und „Also neu ist das nicht, Pietro“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Pietro Lombardi: Bei einigen Followern kommt der Song gut an

Es gibt aber auch einige Follower, die das neue Werk des Sängers feiern. „Oh mega“ und „Wie gut“, heißt es weiterhin unter dem Post. Bleibt abzuwarten, wie der Song bei den Fans ankommt, wenn er vollständig veröffentlicht ist.

