Pietro Lombardi: Nach „DSDS“-Drama – Laura Maria Rypa spricht jetzt Klartext

Die Gerüchteküche brodelt seit einigen Tagen: Verliert Pietro Lombardi seinen Platz in der „DSDS“-Jury? Nachdem die „Bild“ berichtete, dass Rapper Bushido ihn ersetzen könnte, meldet sich seine Verlobte Laura Maria Rypa nun zu Wort. Die 28-Jährige zeigt sich überrascht und betont: Pietro hat immer alles für „DSDS“ gegeben!

Die Spekulationen begannen, als in der Villa von Pietro und Laura ein Polizeieinsatz stattfand. Gewaltvorwürfe wurden laut, doch das Paar dementierte. Trotzdem heizte der Vorfall die Gerüchte um Pietros „DSDS“-Aus weiter an. Ob er wirklich bald nicht mehr am Jury-Pult sitzt?

Pietro Lombardi bald „DSDS“-Geschichte?

Als „Bild“ den Sänger am Telefon mit den Gerüchten konfrontierte, brauchte dieser wohl einen kurzen Moment um sich zu sammeln. Dann berichtet er der Zeitung: „Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig. DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich.“

Auf Instagram äußerte sich nun seine Verlobte Laura Maria in einer Fragerunde. „Ob Pietro bei DSDS raus ist? Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts, und Pietro auch nicht“, erklärt sie. Lombardi selbst hat bisher keinen Anruf von RTL erhalten. „Ich glaube erst, dass ich raus bin, wenn RTL mich anruft“, sagte der 32-Jährige gegenüber „Bild“.

Laura Maria betont Pietros Engagement: „Ich habe es selbst miterlebt. Er hat sogar andere Projekte abgesagt, um DSDS treu zu bleiben.“ Für sie gehört er einfach dazu. „Es wäre schade, wenn er nicht mehr dabei wäre“, fügt sie hinzu.

Dabei erklärte die Influencerin auch, dass Pietro oft kurzfristig für „DSDS“ eingesprungen sei und dafür sogar gelegentlich private Pläne über Bord geworfen habe. „Nicht, weil er es als Arbeit gesehen hat, sondern weil er ‚DSDS‘ als Partner geschätzt hat und immer da war.“