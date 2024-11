Pietro Lombardi: Er erfuhr es auf der Couch – „Sie ist wie Familie für mich“

Für Pietro Lombardi glichen die vergangenen Wochen einem Albtraum. Nach einem Polizeieinsatz in der Villa des Sängers standen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt an seiner Verlobten Laura Maria Rypa im Raum. Mittlerweile hat der Musiker diese Anschuldigungen zurückgewiesen und das Paar hat sich wieder öffentlichkeitswirksam versöhnt.

Dennoch hat der 32-Jährige mit den Nachbeben dieser dramatischen Geschehnisse zu kämpfen. Denn wie die Zeitung „Bild“ erfahren haben möchte, plant RTL angeblich den Juroren in der kommenden Staffel von „DSDS“ durch den Rapper Bushido zu ersetzen. Nun äußert sich der ehemalige Gewinner des Gesangscontests erstmalig zu den Gerüchten.

Pietro Lombardi bleibt nur die Hoffnung

Auch in der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzt Pietro Lombardi neben dem Pop-Titan Dieter Bohlen in der Jury. Doch auf dieses Bild müssten Fans der Show laut Informationen der „Bild“ im kommenden Jahr verzichten. Demnach soll Lombardi auf Grund des aktuellen Mediendramas aus der Sendung geschmissen werden. RTL hat sich zu den Gerüchten bisher nicht eindeutig geäußert.

Doch wie geht es dem Sänger mit diesen Zukunftsaussichten? Als der dreifache Vater diese angeblichen Neuigkeiten erfuhr, saß er gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Alessio auf der heimischen Couch. Der Sänger schaute sich die Show „Licht aus!“ an, in der er selber mitwirkte. Als die „Bild“ den Sänger telefonisch über die Gerüchte informiert, reagiert dieser perplex.

Pietro Lombardi braucht zuerst einen kurzen Moment um sich zu sammeln. Dann berichtet er der Zeitung: „Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig. DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich.“ Der Musiker scheint von diesen Entwicklungen also zu diesem Zeitpunkt noch nichts mitbekommen zu haben.

Der Sänger beichtet kleinlaut: „Ich habe gerade einen Kloß im Hals. Das fühlt sich nicht gut an für mich.“ Trübsal blasen möchte er jedoch erst, wenn RTL ihm diese Nachricht selbst beibringt. Bis dahin konzentriert Lombardi sich auf die Liveshows der aktuellen Staffel, in der er definitiv weiterhin in der Jury sitzen wird. Auch das Management des Musikers beteuert, dass es vom Sender bisher noch keine Absage für die kommende Staffel erhalten hat.

Es bleibt zu hoffen, dass in den kommenden Wochen etwas Ruhe in das Leben des frischgebackenen dreifach Papas einkehren wird. Auch seine Verlobte Laura Maria Rypa wünscht sich zurzeit sicherlich nichts sehnlicher.