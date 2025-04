Pietro Lombardi verkündet es selbst – „Nehmen es auseinander“

Fans von Pietro Lombardi (32) dürfen sich bald auf ein besonderes Highlight freuen. Sobald die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, reist er für viele Events wieder los.

Seine Anhänger können sich auf einiges einstellen. So wird er unter anderem am 3. Mai 2025 in Augsburg, am 15. Juni in Oberhausen und am 5. Juli in Düren-Gürzenich auftreten.

In seiner aktuellen Instagram-Story gibt Pietro erste Einblicke und spricht direkt zu seinen Fans. Ein Auftritt steht schon in den Startlöchern: Für Pietro Lombardi ist es kein Neuland und ein absolutes Highlight…

Pietro Lombardi gönnt sich Familienzeit

Aktuell lässt es Pietro Lombardi ruhig angehen. Qualitytime mit seiner kleinen Familie steht auf dem Plan. Wie er in seiner Instagram-Story verrät, geht es für sie nach Paris. Auf dem Programm steht ein Besuch im Disneyland und Sightseeing. Doch lange bleibt es nicht ruhig.

Für seine Fans hat Pietro Lombardi eine klare Ansage. Der Sänger berichtet: „Ich habe einen straffen Zeitplan. Wir kommen aus dem Urlaub, landen um 23 Uhr und am nächsten Morgen um 7.15 Uhr fliege ich ab nach Mallorca zum großen Megapark-Opening! Ich freue mich auf euch alle. Es wird so geil!“

Worauf können sich seine Fans einstellen?

Der Beginn des Openings wird der 24. April 2025 sein. Am 27. April überträgt „BILD“ die Party exklusiv. Zudem verkündet der Deutsch-Italiener, dass er über zehn Mal in dieser Saison im Megapark performen werde. Es ist für ihn nicht das erste Mallorca-Erlebnis: In den letzten Jahren konnten seine Fans ihn oft hautnah auf der sonnigen Baleareninsel erleben.

Doch erst einmal werde er jetzt die Zeit nutzen, um gehörig abzuschalten. Schließlich wird er in der nächsten Zeit ziemlich gefordert. Das weitere Jahr wird für seine Fans besonders spektakulär: „Es kommt neue Musik und es wird ziemlich wild. Wir nehmen es auseinander“, so Pietro Lombardi. Trotz seiner kleinen Auszeit werde er bestmöglich versuchen, für seine Fans auf Instagram weiterhin da zu sein.