Pietro Lombardi sorgt für Fan-Schock – er deutet TV-Aus an

Pietro Lombardi ist DER Beweis dafür, dass Castingshows Nachwuchsmusikern zum ganz großen Durchbruch verhelfen können. Denn im Jahr 2011 gewann er die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ und steht seitdem mit seiner Musik in der Öffentlichkeit. Mit Songs wie „Cinderella“ und „Phänomenal“ verpasste der Sänger seinen Fans einen Ohrwurm nach dem anderen.

Doch in letzter Zeit machte der Popstar aufgrund von Streitigkeiten mit seiner Ex-Partnerin Sarah Engels Schlagzeilen. Langsam scheinen sich die Wogen beim ehemaligen „DSDS„-Traumpaar wieder zu glätten. Doch die Fans des Musikers müssen nun mit einer weiteren Hiobsbotschaft zurechtkommen.

Pietro Lombardi spricht endlich Klartext

In der Vergangenheit durfte Pietro Lombardi sogar selbst als Juror von „DSDS“ neben seinem ehemaligen Mentor Dieter Bohlen Platz nehmen. Doch Gerüchten zufolge soll der Sänger in diesem Jahr keinen Platz am Jurytisch bekommen. Der Sender hat die Juroren für die kommende Staffel bisher jedoch noch nicht bekanntgeben.

Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze zwei Millionen Menschen folgen, beantwortete der Musiker nun die ein oder andere Frage seiner Fans. Ein Follower des Sängers fragt geradeheraus: „Wird man dich wieder im TV sehen?“ Pietro weicht dieser Frage keineswegs aus und schreibt: „Alles mit der Zeit. Habe bisher alle TV-Anfragen abgesagt.“ Insbesondere eine beliebte Show hat der Popstar zuletzt abgesagt…

+++ Pietro Lombardi überrascht mit Hochzeits-Update – Worte lassen aufhorchen +++

Denn Pietro Lombardi berichtet: „Die letzte Anfrage vor kurzem war ‚The Masked Singer“, aber aktuell sehe ich mich nicht in TV-Formaten als Kandidat. Ich denke eine kleine Pause ist mal gut nach 15 Jahren TV, aber mal abwarten. Wenn ich noch mal ins TV gehe, muss ich 100 Prozent hinter dem stehen, was ich mache. Auch Geld oder eine hohe Gage locken mich da überhaupt nicht.“ Doch damit nicht genug.

Denn der Sänger wettert weiter: „Bin da nicht wie viele andere, die einfach nur ‚Geld, Geld, Geld‘ denken. Ich muss lieben, was ich mache, darum warte ich auf das Richtige. Und wenn das Richtige nicht kommen sollte, dann sage ich danke und beende die TV-Karriere eben. Aber glaubt mir, es wird kommen. Alles mit der Zeit.“ Der Castingshow-Gewinner scheint trotz der Rückschläge des vergangenen Jahres optimistisch zu bleiben. Für seine Fans stellt dieses Update jedoch zunächst eine Hiobsbotschaft dar, schließlich hatten sie sicherlich auf TV-Formate mit dem Musiker gehofft.

Die Fans von Pietro Lombardi werden dennoch garantiert geduldig bleiben. Bis zu seinem nächsten TV-Auftritt können sie das Leben des Sängers nun erst einmal auf seinem Instagram-Profil mitverfolgen.