„Bares für Rares“-Star platzt der Kragen – „Gehören beide eingesperrt“

Er ist geradezu Kult bei „Bares für Rares“. Walter Lehnertz ist seit der ersten Stunde der Sendung dabei – hat schon unzählige Raritäten gesehen, gekauft oder abgelehnt. Was vor allem sein Markenzeichen ist: seine lockere Zunge. Der „Bares für Rares“-Händler sagt, was er denkt, ohne jegliche Verluste.

Wie direkt der Star aus der ZDF-Trödelshow ist, zeigt aktuell ein Video auf dem Instagram-Kanal der Sendung.

„Bares für Rares“-Star ist außer sich

Der Clip stammt aus der allerersten Folge aus dem Jahr 2013. Und schon damals polarisierte der Händler in der Show, unter anderem mit den Worten: „Was die zwei Irren da machen, da kannste nur noch mit dem Kopf schütteln. Wenn sie Fan wären, würde ich sagen, ok. Als Händler gehören die beide eingesperrt.“

Doch worum ging es dabei genau? Ganz einfach! Um eine Tasche, die ein Kandidat verkaufen wollte. Das Team von „Bares für Rares“ bestätigt das noch mal unter dem Video und verpasst Walter gleich mal einen passenden Spitznamen: „Kra-Waldi versteht den Hype um die Tasche nicht.“

15 Euro wollte er für die Tasche geben. Seine TV-Kollegen sahen das anders. Wolfgang Pauritsch bot direkt 200 Euro, Fabian Kahl 250 und Ludwig „Lucki“ Hofmaier sprang mit 260 Euro auf den Bieter-Zug auf. Als der Preis schließlich im 400er-Bereich lag, fasste sich Walter Lehnertz nur noch an den Kopf. „Ich steige aus.“

Am Ende ging die Tasche des Kandidaten für 480 Euro an „Lucki“. Immerhin: Die erste Folge bot dank Walter Lehnertz genügend Unterhaltungswert!

