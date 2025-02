Pietro Lombardi sagt München-Konzert ab: „Ganz schreckliche Dinge passiert“

DSDS-Star Pietro Lombardi zeige sich in seiner Instagram-Story von dem schrecklichen Attentat in München zutiefst betroffen und schockiert. Am Donnerstagmittag (13. Februar) war ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber in eine Menschenmenge gerast, die in München an einer Verdi-Demonstration teilnahm.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind 28 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Pietro Lombardi wollte am Abend ein Konzert in München geben. Doch dies hat er nun abgesagt. Nach diesen schrecklichen Ereignissen fühlE er sich nicht in der Lage, ein Konzert auszurichten.

Pietro Lombardi ist mit seinen Gedanken bei den Opfern

Auf Instagram richtete er sich ganz nah an seine Fans: „Ich bin schockiert und traurig und extrem wütend. In München sind heute ganz schreckliche Dinge passiert. Ich habe mich mit meinem Team und allen Verantwortlichen entschieden, das Konzert heute nicht zu spielen. Ich finde es nicht passend, jetzt hier auf Party zu machen, während Familien um das Leben ihrer Kinder bangen und eine große Trauer in München herrscht.“

Er fügte hinzu, dass ihn viele Nachrichten von besorgten Fans ereilten. Sie plagen massive Ängste, zum Konzert zu fahren.

++ Anschlag in München ++ Auto rast in Menschenmenge ++ Anzeichen auf extremistischen Hintergrund ++

Pietro Lombardi war selbst ganz dicht am Einsatzort

Pietro kann diese Sorgen nachvollziehen und sagt: „Ich kann das nachvollziehen und möchte es nicht verantworten, tausende Menschen hier herzuholen, wenn einfach die Angst zu groß ist.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Pietro Lombardi richtet emotionale Worte an seine Fans und zeigt enormes Mitgefühl mit den Betroffenen

Er sei selbst Vater und habe am heutigen Tag viel mit seiner Frau telefoniert. Der DSDS-Star selbst sei nur zwei Kilometer vom Tatort entfernt gewesen.

So berichtet er: „Wir sind mittendrin, hören Polizeisirenen und Krankenwagen und es erschüttert unser ganzes Team. Ich bin zutiefst berührt, meine Gedanken sind bei den Familien.“