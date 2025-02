Pietro Lombardi passiert Valentinstags-Fauxpas – „Können mich alle dafür hassen“

Pietro Lombardi gilt als einer der erfolgreichsten Sänger des Landes. Mit seinen Hits „Phänomenal“ und „Cinderella“ verzauberte er Millionen von Fans, seine authentische Art verhalf ihm im Jahr 2011 zum Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar„. Seitdem geht es für den 32-Jährigen karrieretechnisch steil bergauf.

Auch in Sachen Liebe läuft es für den Sänger wie am Schnürchen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa baut der Musiker in diesem Jahr das erste gemeinsame Haus. Ihre zwei Söhne machen das Glück der Verlobten perfekt. Doch am Valentinstag (14. Februar) konnte der RTL-Star die Erwartungen seiner Laura ganz und gar nicht erfüllen.

Pietro Lombardi trifft folgenreiche Entscheidung

Vor wenigen Monaten hat Laura Maria Rypa den zweiten gemeinsamen Sohn des Paares auf die Welt gebracht. Leano und Amelio sind der ganze Stolz der Verlobten. Während Pietro Lombardi viel Zeit im Tonstudio und auf Tour verbringt, kümmert sich die Influencerin liebevoll um ihren Nachwuchs.

Am diesjährigen Valentinstag hat sich Laura daher eine kleine Überraschung von ihrem Liebsten gewünscht. Doch bereits im Voraus hat der Sänger angekündigt, dass er nicht sonderlich viel vom Valentinstag hält. Und diese Worte scheint Pietro sehr ernst gemeint zu haben. Denn am „Tag der Liebe“ ging Laura in diesem Jahr leer aus. In einer Instagram-Story macht der Social-Media-Star seinem Ärger Luft.

Laura teilt ein Foto von Pietro Lombardi, der eingekuschelt auf dem heimischen Sofa liegt. Ein Instagram-Filter verzerrt das Gesicht des Sängers. Die Influencerin schreibt wütend: „Wenn du am Valentinstag einen Ring bekommst, bist du seine Geliebte. Bekommst du Rosen, bist du seine Freundin. Bekommst du gar nichts, bist du seine Frau.“ Zu dieser Erklärung postet Laura ein weinendes Emoji und schreibt ironisch: „Danke mein Schatz!“ Ein gebrochenes Herz soll zudem ihre Enttäuschung symbolisieren.

Als der Sänger diesen Post seiner Verlobten sieht, kontert er sofort. In seiner Instagram-Story entgegnet der Musiker selbstsicher: „Ich finde, Liebe sollte nicht nur an einem bestimmten Tag gezeigt werden. Können mich alle dafür hassen. Der Tag hat für mich keine Bedeutung. Und das weißt du eigentlich auch, mein Schatz. Sind ja nicht seit gestern zusammen. Und da ich weiß, dass das wahrscheinlich jeder vor mir auch gemacht hat, noch ein Grund mehr, es nicht zu machen. Liebe dich!“ Über ein Symbol seiner Liebe hätte sich Laura scheinbar dennoch gefreut.

Ein Grund für einen ernsthaften Streit scheint dieser Valentinstags-Fauxpas für Laura glücklicherweise nicht darzustellen. Es bleibt zu hoffen, dass Pietro Lombardi seine Liebste dafür an einem anderen Tag mit einem Blumenstrauß überrascht.