Paukenschlag bei Pietro Lombardi & Laura: Es kommt anders als erwartet

Mitte Januar ließ Pietro Lombardi in einer Instagram-Story die Bombe platzen. Es schien sich ein Highlight anzubahnen, auf welches viele Fans lange Zeit gewartet hatten – ein gemeinsames emotionales Gesangsduett mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa.

So verkündete er, dass er und Laura bei seinem Konzert am Mittwochabend (12. Februar 2025) um 20.15 Uhr in der Kölner LANXESS-Arena die romantische Ballade „Don’t Know Much“ von Linda Ronstadt und Aaron Neville singen würden. Jetzt aber müssen Fans wohl eine bittere Enttäuschung vor Konzertbeginn verkraften.

Pietro Lombardi: Muss er seine Fans enttäuschen?

Denn Laura hat bei der ganzen Sache ja auch noch etwas mitzureden. Sie schob einem gemeinsamen Duett in einer aktuellen Instagram-Fragerunde einen Riegel vor. Ein eingefleischter Fan hatte die verheißungsvolle Verkündung von Pietro nicht vergessen und fragte sie: „Kommst du in Köln auf die Bühne?“

Daraufhin musste Laura ihn enttäuschen und schrieb: „Nein. Ich freue mich euch zu sehen, aber ich bin so ein schüchterner Mensch. Deshalb soll Pietro schön alleine auf der Bühne bleiben.“ Viele Fans werden nun sicherlich enttäuscht sein. Klingt alles so, als wenn der erwünschte Fantraum ausbleiben würde.

Aber wer weiß: Vielleicht will das Paar den Konzertebesuchern und ihren Followern ja eine ganz besondere Überraschung schenken. Fest steht: Auch wenn es nicht zum Duett kommen sollte, haben Pietros Fans großen Grund zur Freude. So können sie seine berühmten Songs „Phänomenal“, „Cinderella“ und „Bella Donna“ feierlich mitsingen und intensive Gänsehautmomente erleben.