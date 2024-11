Pietro Lombardi: Nach Skandal mit Verlobten – SIE bot Hilfe an

Inzwischen ist es wieder ruhiger um Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa geworden. Vor wenigen Wochen hatte das aber noch ganz anders ausgesehen. Da machten die beiden mit einem Skandal von sich reden.

Keine einfache Zeit! Doch die beiden haben sie durchgestanden und das vielleicht auch wegen der Hilfe einer Prominenten.

Pietro Lombardi: Turbulente Wochen nach Polizeieinsatz

Seit es im Oktober zu einem Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gekommen ist, ist viel passiert. Der Sänger entschuldigte sich öffentlich bei seiner Liebsten und das Paar beteuerte in der „Bild“, dass alles nicht ganz so schlimm gewesen sei, wie teils berichtet wurde.

Was auch immer hinter verschlossenen Türen an diesem Tag passiert ist, der Sänger und seine Verlobte halten weiterhin an ihrer Beziehung fest. Gemeinsam durchlebten sie die turbulenten Wochen nach dem Skandal. Eine schwere Zeit, in der sie sich allerdings auf einige Menschen jederzeit verlassen konnten.

SIE bot dem Sänger und seiner Verlobten Hilfe an

Und eine davon ist Rapperin Loredana. Die „DSDS“-Jurykollegin von Pietro stellte sich hinter das Paar. Der Sänger und sie scheinen sich besser zu verstehen als bisher bekannt war. Für Loredana war daher klar, dass sie ihn in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt.

In einem Interview mit dem Spiegel verriet sie jetzt: „Ich war für ihn da, als er seinen Skandal hatte, hatte auch viel Kontakt zu seiner Verlobten und habe beiden einen guten Tipp gegeben“. Sie haben vermitteln wollen. „Ich fühlte mich daran erinnert, dass ich auch einmal heftig angefeindet wurde in der Öffentlichkeit“, gesteht sie.

Ob es auch Loredana zu verdanken ist, dass Pietro und Laura nach dem Skandal noch an ihrer Liebe festhalten? Am Ende wissen es nur die Beteiligten selbst, aber gut möglich wäre es.