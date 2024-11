Pietro Lombardi teilt nach RTL-Rauswurf neuen Song – die Zeilen sprechen für sich

Jetzt wehrt sich Pietro Lombardi!

Der Sänger, der einst durch DSDS deutschlandweit bekannt wurde und zuletzt neben Dieter Bohlen selbst in der Jury der Castingshow saß, wurde für die nächste DSDS-Staffel von RTL vor die Tür gesetzt – ausgerechnet nach dem Skandal mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, die nach einem Streit angeblich ins Krankenhaus musste (hier mehr >>>).

Doch wer jetzt denkt, der 32-Jährige verkrieche sich hinter den Mauern seiner eigenen Villa, der irrt. Pietro Lombardi hat neue Musik im Gepäck und stellt seinen neuen Song „OMG“ bereits im Netz vor. Die Zeilen sprechen für sich.

Pietro Lombardi teilt neuen Song: Jetzt ist alles klar

Auf Instagram kündigt es der Ex von Sarah Engels schon an: Das neue Musikstück erscheint diesen Donnerstag (14.11.) um 23.59 Uhr. Dazu postet Pietro Lombardi ein Video, in dem er seinen Fans eine erste Kostprobe liefert und diese obendrein auffordert: „Ich hoffe, ihr hört genau hin, Team Lombardi.“

Hinhören sollen seine Anhänger ganz genau, weil die Liedzeilen mehr als nur dahin gesungen sind. Pietro will damit anscheinend seine Meinung über die aktuelle Lage nach dem Skandal preisgeben. Er singt:

„Oh mein Gott

Hast du gehört, was sie sagen

Das geht ja mal gar nicht

Oh mein Gott

Ist doch egal, ob es wahr ist

Solange es einen Skandal gibt“

Dass Pietros Thema öffentlich so ausgeschlachtet wird, stößt dem Sänger also offenbar bitter auf. Und auch die Tatsache, dass er künftig kein Jury-Mitglied mehr bei DSDS ist.

Pietro Lombardi teilt im DSDS-Finale aus

Schon im Finale der Show am Wochenende konnte sich der gebürtige Karlsruher einen Kommentar in Richtung Dieter Bohlen und RTL nicht verkneifen, betonte an den Poptitan gewandt:

„Jetzt hast du dir ja jemanden geholt, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich.“ Zu RTL sagte Pietro: „Diese Art und Weise fand ich einfach nicht fair gegenüber mir. Dass man mich nicht anruft und sagt: ,Hey Pietro, wir reden mal in Ruhe‘.“ Danach entschärfte er seinen Kommentar gegenüber dem Sender allerdings wieder: „Aber auch das nehme ich niemandem übel.“

Seine Fans stehen derzeit aber noch hinter ihm. Unter seinem Song-Post bei Instagram kommentieren einige über das neue Lied: „Ist echt geil“, „Der Song wird der Hammer“ oder „Ich freue mich riesig auf den Song“. Und auch seine Verlobte Laura Maria, mit der sich Pietro trotz der vielen Schlagzeilen nach wie vor gut versteht, sendet ihm ein Lebenszeichen und postet klatschende Hände als Zeichen ihrer Zustimmung.