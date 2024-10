Pietro Lombardi packt aus: „Ich bin kein Frauenschläger!“

Es war eine Nacht, die für Schlagzeilen sorgte: Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) standen im Mittelpunkt eines handfesten Dramas. Jetzt sprechen die beiden erstmals ausführlich über die Ereignisse, die zum Polizeieinsatz führten.

In einem Interview mit der „Bild“ lassen Pietro und Laura die turbulenten Wochen Revue passieren. Anfang Oktober geriet das Paar in einen heftigen Streit, der eskalierte. Laura rief die Polizei, und Pietro musste das gemeinsame Haus in Köln verlassen.

Pietro Lombardi: Erste Worte nach Skandal-Nacht

„Also ja, wie Pietro auch schon bestätigt hat, die Polizei war bei uns. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten“, gesteht Laura. Ihr Sohn Amelio, ein „Schreikind“, habe die Nerven zusätzlich strapaziert. „Aus einer Kleinigkeit kommt das Fass zum Überlaufen. Aber es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen“, erinnert sich Laura.

+++ Auch spannend: Pietro Lombardi: Kaum zu glauben, was er nach „DSDS“ lesen muss +++

Gegen Abend rückte die Polizei in ihrer Villa an. „Wir haben uns so lautstark gestritten, und dann hat Pietro auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen“, berichtet sie weiter. Sie konnte ihn nicht beruhigen. Pietro gibt zu, mit Gegenständen geworfen zu haben, betont aber, dass er nichts auf seine Verlobte geschmissen habe. Daraufhin nahm die Polizei Laura und das Baby mit in die Klinik.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich war wirklich extrem aufgelöst. Die Polizei hat es mir angeboten, weil ich auch den Kleinen bei mir hatte. Ich wollte wissen, dass es ihm gut geht. Darum rief die Polizei den Krankenwagen“, so Laura gegenüber der „Bild“. In der Klinik wurde Entwarnung gegeben – keine Verletzungen.

Pietro ist es wichtig, Missverständnisse auszuräumen. „Ich bin kein Frauenschläger!“, betont er. Laura unterstützt ihn: „Er hat mich nicht geschlagen.“

Die vermeintlichen Verletzungen? Nie passiert. „Ich habe wirklich keinerlei Blutergüsse oder Sonstiges am Hals. Ich weiß echt nicht, woher das kommt, ich war selbst schockiert, als ich das las“, sagt Laura. Trotz der schwierigen Phase zeigt sich das Paar kämpferisch und bereit, an ihrer Beziehung zu arbeiten.