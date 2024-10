Pietro Lombardi: Kaum zu glauben, was er nach „DSDS“ lesen muss

In der Castingshow DSDS wird es immer ernster. Am Mittwochabend (30. Oktober) sahen die RTL-Zuschauer die zweite Runde des Stadion-Recalls. Dort müssen die Kandidaten mit ihren Performances bei der Jury rund um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Loredana und Beatrice Egli punkten, um mit zum Auslands-Recall nach Kreta reisen zu dürfen.

Doch konnte man damit auch bei den Zuschauern punkten? Einen Tag nach der Ausstrahlung besteht kein Zweifel mehr.

Pietro Lombardi: Nach der Ausstrahlung ist alles klar

Die Konkurrenz am Mittwochabend war wie immer groß. Die meisten Zuschauer interessierten sich für das Pokalmatch zwischen Bayern und Mainz, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Das ZDF lockte dabei 5,55 Millionen Menschen vor die Bildschirme.

Doch dies schien der RTL-Castingshow mit Pietro Lombardi und Co. in Sachen Zuschauerzahl keinen Abbruch zu tun. Insgesamt legte DSDS sogar um mehr als 200.000 Zuschauer im Vergleich zur vorherigen Woche zu. Somit lag die Reichweite bei 1,73 Millionen zur besten Sendezeit.

Pietro Lombardi erreicht die Nachricht

Für den Tagessieg unter den privaten Sendern reicht es jedoch nicht, wenn man nach dem Marktanteil geht. „TV Total“ konnte sich zur Primetime insgesamt 10,6 Prozent sichern. Zum Vergleich: DSDS kommt nur auf 8,3 Prozent Marktanteil – der niedrigste Wert der aktuell laufenden Staffel. Bleibt abzuwarten, wie sich die Werte in den kommenden Wochen noch entwickeln werden. Auch für Juror Pietro Lombardi sicher spannend.

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Der Startschuss von „DSDS“ fiel bereits am 18. September 2024 bei RTL. Die Castingshow meldet sich schon am Samstagabend (2. November) zurück. Die Folgen sind allerdings vorab in der RTL+-Mediathek abrufbar.