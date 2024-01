Pietro Lombardi: Jetzt findet seine Laura Maria klare Worte

Wie läuft es zwischen Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa? Schon der Beginn ihrer Beziehung war etwas holprig, doch inzwischen sind der Sänger aus Karlsruhe und die Rechtsanwaltsgehilfin aus Düsseldorf verlobt, haben sogar einen Sohn.

Das klingt ganz nach harmonischer Familienidylle – und die bekräftigten Pietro Lombardi und seine Laura Maria auch kürzlich wieder. Anfang Dezember war Laura ihrem Pietro zwar auf Instagram entfolgt – doch kurz darauf beruhigte der Sänger seine Fans (>> hier mehr dazu).

Pietro Lombardi: Stress um neue Single?

Doch was war der Grund für das Instagram-Drama? Medien spekulieren, dass es an Pietros neuer Single „Jede Nacht“ gelegen haben könnte. Ein Trennungssong über Sehnsucht und gemeinsame Erinnerungen. „Ich träume jede Nacht von dir, wie du in meinen Armen liegst. Auch wenn ich weiß es wird nie mehr wie wir Zwei waren…“ heißt es darin.

Es wäre zumindest nicht völlig überraschend, wenn man solche Zeilen als Partnerin nicht allzu gerne hört – so vermutet etwa auch „Bild“ mögliche Nachrichten an Pietros Ex Sarah Engels in den Texten.

Doch die Single als Entfolgungs-Grund? Daran ist offenbar nichts dran.

——————–

Infobox: Das ist Sänger Pietro Lombardi

arbeitete vor seiner Karriere als Pizzabäcker

mit 18 gewann er die achte Staffel von DSDS (2011)

im Finale trat er gegen Sarah Engels an, da waren sie bereits ein Paar

sein Gewinnersong „Call my name“ wurde von Dieter Bohlen geschrieben

Pietro Lombardi und Sarah Engels heirateten 2013, wurden 2015 Eltern

sie trennten sich 2016, die Scheidung erfolgte erst im Jahr 2019

Lombardi war drei Mal Mitglied der Jury von „Deutschland sucht den Superstar„

seit 2022 ist der Sänger mit Laura Maria Rypa liiert

——————–

Laura Maria Rypa räumt mit Trennungsgerüchten auf

In einem „Q&A“ – also einem Aufruf an Fans, anonym Fragen zu stellen, äußert sich Laura Maria Rypa zu den Gerüchten. Ihre Antwort auf die Frage „Wer ist gemeint im Song Jede Nacht?“ lautet:

„Christina, Kathatina, Julia, Stefanie etc. Es gibt so viel Songs, die von Künstlern aufgenommen werden, und oftmals steht da eine ganze Crew dahinter, die den Song schreibt und produziert. Heißt am Ende, dass man nicht in alles etwas hinein interpretieren muss.“

Also ist scheinbar doch nichts dran an den Vermutungen. Wir dürfen gespannt sein, wann Pietro Lombardi und seine Verlobte wieder gemeinsam zu sehen sein werden. Beim RTL-Spendenmarathon im November 2023 strahlten sie noch um die Wette.