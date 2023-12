Pietro Lombardi spricht Klartext: „Gerüchte gehören dazu“

Was für ein Jahr für Pietro Lombardi! Der DSDS-Star wurde Anfang 2023 zum zweiten Mal Vater, bekam sein erstes Kind, den kleinen Leano, mit Lebensgefährtin Laura Maria.

Doch es gab auch negative Dinge. So wurde im Herbst bei Pietro Lombardi eingebrochen und auch öffentliche Dispute mit Ex-Frau Sarah Engels und deren Ehemann Julian blieben nicht aus. Zuletzt kamen dann sogar Trennungsgerüchte Pietro und Laura auf – die räumt der Sänger jetzt persönlich aus der Welt.

Pietro Lombardi über Trennungs-Gerüchte

Enttäuschte Worte und gegenseitiges Entfolgen auf Instagram – die Gerüchteküche um eine Trennung von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura kochte zuletzt ordentlich hoch. Nach einigen Tagen Rätselraten zeigte sich das Paar schließlich wieder in den jeweiligen Instagram-Stories, Fans waren erleichtert.

Doch was steckte wirklich hinter dem Ganzen? Gegenüber „Bild“ erklärt der zweifache Vater zwar nicht den Auslöser der Geschichte, stellt aber klar: „Wir sind zusammen. Wir sind entspannt, ich gucke gar nicht nach links oder rechts. Für mich zählt nur meine Familie. In diesem Business gehören Gerüchte dazu.“

Pietro Lombardi: Noch ein Kind mit Laura?

Wie wichtig dem 31-Jährigen die Familie wirklich ist, zeigen auch seine Wünsche für 2024. „Dass wir alle gesund bleiben und … noch ein paar Kinder kriegen. Also eins zumindest“, so der Sänger.

Bleibt nur die Frage, wann Pietro Lombardi Zeit dafür haben wird. Er sitzt auch in der kommenden DSDS-Staffel, die 2024 bei RTL ausgestrahlt wird, wieder als Juror neben Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana. Das Casting startete bereits am 16. Dezember in Köln.

Dazu warten neben DSDS auch weitere Projekte auf den Musiker, wie er selbst auf Instagram erzählte: „Ich habe viele neue Projekte, über eine Sache darf ich noch nicht sprechen, aber wird krass, Leute.“ Zudem möchte Pietro Lombari auch auf Instagram wieder aktiv werden.