Pietro Lombardi teilt zweideutige Zeile: „Du bist viel mehr für Alessio“

2024 war ein turbulentes Jahr für Pietro Lombardi: Polizei in der Villa, das „DSDS“-Aus und jede Menge Herzklopfen. Auf Instagram zieht der Sänger Bilanz und bedankt sich bei seinen Liebsten – mit einem süßen, aber pikanten Gruß an seine Verlobte Laura Maria Rypa.

„Amor, ich liebe dich über alles“, schwärmt Pietro. Doch zwischen den Zeilen wird’s brisant: „Wir hatten viele Höhen und Tiefen, aber den Prozess meistern wir gemeinsam. Du sagst immer, du willst für Alessio die beste Freundin sein. Ich glaube, du weißt es nicht aber du bist viel mehr für ihn – und die beste Mutter für unsere zwei Jungs.“ Da dürfte Ex-Frau Sarah Engels kurz geschluckt haben.

Seitenhieb gegen Sarah? Jetzt spricht Pietro Lombardi Klartext

Bereits an Weihnachten gab es Spannungen zwischen Pietro, Laura und Sarah. Laura postete ein Bild mit Pietro und ihren gemeinsamen Söhnen und schrieb: „Trotz allem, was eine einzige Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht.“ Und weiter: „Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe zerstören.“ Insider berichten, dass es sich bei dieser „Person“ um Sarah handeln soll. Ein Freund verriet „Bild“: „Sarah ist eifersüchtig auf Pietro und Laura.“

+++ Auch spannend: Pietro Lombardi: Foto macht stutzig – „Erkenne mich selbst nicht“ +++

Pietro bleibt allerdings cool und sagt auf „Bild“-Anfrage: „Alessio hat Laura echt lieb und Laura sagt immer, ich will eine beste Freundin sein für Alessio. Ich denke, dass er sie schon als Person sieht, die er respektiert und echt lieb hat. Das war meine Intention – also hat es nichts mit Sarah zu tun, diese Aussage. Die soll ihr Ding machen. Wir machen unsere Sache 2025. Keine Zeit mehr für irgendwelche sinnlosen Sachen. Fokus ist meine Familie und 2024 gibt es in meinen Kopf nicht mehr.“

Die Botschaft ist klar: Pietro hat mit 2024 abgeschlossen und will nach vorne schauen.