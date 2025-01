Pietro Lombardi: Foto macht stutzig – „Erkenne mich selbst nicht“

Für Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa war 2024 ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Nach den aufsehenerregenden Gewaltvorwürfen gegen den „DSDS“-Gewinner im Oktober rückte das Paar in den Fokus der Öffentlichkeit – und musste sich gegen viele Spekulationen behaupten. Doch die Turbulenzen scheinen überwunden: Auf Social Media präsentieren sich Pietro und Laura nun wieder als verliebtes Dreamteam.

Doch Moment – ein neues Instagram-Foto sorgt jetzt für Aufsehen. Allerdings aus einem ganz unerwarteten Grund.

Pietro Lombardi: Foto macht stutzig!

In den letzten Wochen haben Pietro und Laura mit süßen Pärchen-Bildern, Familienmomenten und öffentlichen Liebesbekundungen deutlich gemacht: Der Vorfall im Oktober ist Vergangenheit. Damals hatte ein Streit in ihrer Wohnung die Polizei auf den Plan gerufen, Gerüchte um eine mögliche Trennung machten die Runde. Pietros Anwalt dementierte die Gewaltvorwürfe kurz darauf. Der Sänger entschuldigte sich öffentlich.

Nun gibt das Paar auf Instagram neue Einblicke in ihr Leben – und ein Detail sorgt diesmal nicht für Schlagzeilen, sondern für Schmunzeln. Laura Maria Rypa postet ein Selfie der beiden auf einem Weihnachtsmarkt, mit Riesenrad und Buden im Hintergrund. Auf den ersten Blick süß, doch beim zweiten Hinsehen bemerken die Fans: Wer ist der Typ neben Laura?

Pietro Lombardi: Fans reagieren deutlich

Der Grund für die Verwirrung: Pietro Lombardi ist in eine dicke Winterjacke samt Kapuze gehüllt und trägt zusätzlich eine Brille. Damit sieht er so getarnt aus, dass selbst eingefleischte Fans Mühe hatten, ihn zu erkennen. Laura nimmt die Situation mit Humor und schreibt zu dem Bild: „Wer hätte Pietro so erkannt?“

Auch Pietro meldet sich prompt in den Kommentaren: „Ich erkenne mich selbst nicht.“ Seine Fans nehmen den Gag amüsiert auf. „Oha, hab Pietro gar nicht erkannt. Wollte schon fragen, mit wem du da bist“, schreibt ein User. Andere scherzen: „Ich dachte, das ist dein Bruder haha!“ oder „Pietro ganz undercover mit der Brille.“

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zeigen, dass sie nach all den Turbulenzen auch gemeinsam lachen können. Und in dieser weihnachtlichen Kulisse dürfte die Harmonie wohl echt sein.