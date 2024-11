Pietro Lombardi legt Geständnis ab: „Ich bin fix und fertig“

Pietro Lombardi lässt sich nicht unterkriegen. Der Sänger und DSDS-Star lernt aktuell erneut die Schattenseiten seines Ruhmes kennen. Ein Skandal jagt derzeit den nächsten. Erst wird ein Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, der im Krankenhaus endete, öffentlich skandalisiert, dann wird sein Vertrag als DSDS-Juror nicht für 2025 verlängert.

Doch Pietro Lombardi nutzt die Schlagzeilen für seine eigene Musikkarriere. Sein neuer Song „OMG“ soll am Donnerstag (14. November) kurz vor Mitternacht erscheinen.

Und auch privat versucht der gebürtige Karlsruher alles zu meistern. Im Netz meldet sich Dreifach-Vater Pietro nun zu Wort und wirkt dabei sichtlich gestresst.

Papa-Tag mit Pietro Lombardi

Pietro, der bereits einen Sohn aus erster Ehe mit Sängerin Sarah Engels hat, wurde 2023 und 2024 erneut Papa. Mutter seiner beiden jüngsten Söhne ist Influencerin und Verlobte Laura Maria Rypa. Sie traut dem ehemaligen DSDS-Juror offenbar einiges zu, was ihre gemeinsamen Kinder betrifft, schließlich darf Pietro einige Stunden alleine mit den Kleinkindern verbringen. Eine Aufgabe, die ihm allerdings einiges abverlangt.

Der 32-Jährige meldet sich geradezu erschöpft bei seinen Instagram-Followern beim Spaziergang mit seinen Söhnen zu Wort. „So spazieren…. Der kleine hier in der Trage. An die Mamas, wow!“, so Pietro, der weiter ausführt: „Heute Papa-Tag. 3 Stunden alleine mit beiden. Ich schwöre, Respekt an alle Mamas.“ Dazu schickt er seiner Verlobten Laura Maria Rypa ein Herzchen-Emoji.

„Ich bin fix und fertig“

„2 kleine Kinder ist taff“, gesteht der Ex von Sarah Engels schließlich noch und man merkt ihm deutlich an, was er am Ende laut ausspricht: „Ich bin fix und fertig, aber wir kriegen das hin.“ Wie Pietro Lombardi die restlichen Stunden mit den Kiddies gemeistert hat, bleibt vorerst wohl sein Geheimnis.

Wenn du einen ersten Vorgeschmack auf Pietros neuen Song willst, dann klicke hier drauf >>> Ein kleiner Hinweis vorab: Seine Liedzeilen haben eine klare Botschaft.