Pietro Lombardi legt Fans Geständnis ab – „Schlechter Vater, schlechter Ehemann“

Pietro Lombardi hat sich von einem Casting-Show-Teilnehmer zu einem der beliebtesten Sänger Deutschlands entwickelt. Seit seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 begeistert er Millionen Fans mit seiner Musik und seiner authentischen Art.

Doch nicht nur seine musikalische Karriere sorgt für Schlagzeilen – auch sein Privatleben und seine Auftritte in diversen TV-Shows ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt überrascht Pietro erneut seine Fans mit einem drastischen Geständnis.

Pietro Lombardis Verlobte zieht fast Schlussstrich – „Trennungsgrund“

Pietro Lombardi ist nicht nur auf der TV-Bühne bekannt. Auch privat versorgt er stolze zwei Millionen Follower auf Instagram mit täglichen Einblicken aus Video-Drehs, seiner Familie oder seiner neuen Musik. Dort offenbart er nun eine unfassbare Geschichte.

„Es ist offiziell Leute, schlechter Vater, schlechter Ehemann, schlechter Mensch“, beichtet Lombardi. „Was mir heute passiert ist, oh mein Gott“, führt der „DSDS“-Sieger weiter aus. „Aber ich will gar nicht zu viel sagen, das kann Laura euch erzählen“, gibt er das Wort an seine Verlobte ab. Und die legt sofort mal los! „Ich sag euch, wie es ist, das ist eigentlich safe ein Trennungsgrund“, setzt sie die Erzählung fort. Doch was dann kommt, ist unfassbar!

Pietro Lombardi lässt Familie stehen: Doch es kommt noch schlimmer

Ihre Fans klärt Laura gleich im Anschluss auf Instagram über die Lage auf. So befand sie sich mit dem gemeinsamen Sohn Leano im Garten, um sich nach einem anstrengenden Arzttermin des Kleinen einen entspannten Nachmittag zu machen. Pietro verabschiedete sich daraufhin zum Friseur, doch schloss auf dem Weg nach draußen die Balkontür ab.

Dazu kam: die Situation war ohnehin angespannt, denn Leano zahnt gerade und hat damit ganz schön zu kämpfen, wie Laura berichtete. Die musste obendrauf noch auf die Toilette, versuchte dann verzweifelt, die Tür aufzubrechen. Denn Pietros Friseurbesuch kann sich schonmal in die Länge ziehen. „30 Minuten hinfahren, dann 30 Minuten zurückfahren, 1 1/2h Friseurbesuch, dann geht der danach meistens noch ins Solarium“, zähl Laura die Routine ihres Ehemanns auf.

Doch die Pechsträhne nimmt kein Ende. Laura hat ihr Handy zudem im Haus liegen gelassen und kann niemanden erreichen.

Zum Glück konnte Laura nach zwei Stunden den Gärtner ihrer Nachbarin ansprechen und sich ein Handy ausleihen, um ihren Verlobten zu erreichen. Was für ein Erlebnis! Doch nun steht Pietro Lombardi vor einer Mammutaufgabe: „Überlege dir gut, wie du das wieder gut machst,“ fordert Laura ihren Partner heraus.