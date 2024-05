Dieter Bohlen erhält XL-Lieferung in seine Luxus-Villa – sie ist von Pietro

Verspätetes Geburtstagsgeschenk! Da hat sich Pietro Lombardi aber etwas Besonderes einfallen lassen, um seinen Kumpel und Poptitan Dieter Bohlen glücklich zu machen.

Der erhält plötzlich eine große Lieferung vor seiner Luxus-Villa in Tötensen nahe Hamburg. Im Netz zeigt der DSDS-Juror nun, was sein Best-Buddy ihm geliefert hat.

+++ Pietro Lombardi: Drama bei Familienausflug – seine Laura droht mit rechtlichen Schritten +++

Dieter Bohlen: XL-Lieferung in Luxus-Villa

Ein großer Lieferwagen hält genau vor der Haustür seiner Villa. Dieter Bohlen ahnt bereits, was sich darin befindet. Kein Wunder, auf dem Schriftzug des Lkws steht groß geschrieben „King of Machines“ und „Gym 80“.

„Ich kriege hier wieder Nachschub. Ei ei ei, gigantomanisch!”, kommentiert Dieter Bohlen seine Lieferung bei Instagram. Kurze Zeit später sieht man den Musikproduzenten in seinem super gepflegten Garten stehen. Dann löst er das Rätsel auf. „Ich freue mich natürlich mega, das ist mein Geburtstagsgeschenk von meinem lieben Freund Pietro. Mein Geburtstag ist zwar schon ein bisschen her, ich habe auch lange drauf gewartet, aber das Ding wurde extra für mich hergestellt, dass es genau in mein schönes Gym passt.“

+++ Dieter Bohlen teilt Video mit Pietro – plötzlich hört man nur noch Schreie +++

Richtig, Bohlens Geburtstag war bereits am 7. Februar. Seinen 70. Ehrentag feierte der Poptitan zusammen mit seinen Fans und gab ein Konzert. Um den runden Geburtstag gebührend zu ehren, hat sich Pietro Lombardi offenbar etwas Großes einfallen lassen.

Dieter Bohlen: „Höllenmaschine“

Die letzte Instagram-Story zeigt Dieter Bohlen schließlich in seinem hauseigenen Gym an der bereits aufgebauten Beinpresse. „Ja meine Freunde, hier ist meine neue Höllenmaschine, ich werde jetzt solche Oberschenkel bekommen, dank Pietro!“, scherzt der 70-Jährige und deutet mit den Händen auf breit geformte Beine hin.

Pietro teilt die Story seines Freundes schließlich auch noch mal in seiner Instagram-Story und schreibt: „Dieter Bohlen, immer gerne für dich.“ Diese Freundschaft kann wohl nichts mehr entzweien…