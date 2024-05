Pietro Lombardi: Drama bei Familienausflug – seine Laura droht mit rechtlichen Schritten

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar„, mittlerweile sitzt er selbst als Juror am Jurytisch neben Pop-Titan Dieter Bohlen. Pietro Lombardi ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen und verzaubert mit Songs wie „Cinderella“ und „Phänomenal“ seine Fans.

Nach seiner gescheiterten Beziehung mit „DSDS“-Kollegin Sarah Engels, aus der Söhnchen Alessio hervorging, ist Lombardi seit 2022 mit der Influencerin Laura Maria Rypa liiert. Das Liebespaar erwartet in diesem Jahr sein zweites Kind. Nun musste die kleine Familie jedoch ihren Ausflug am Pfingstmontag unfreiwillig unterbrechen.

Pietro Lombardi: Es geht um seine Kinder

Gemeinsam mit ihrem Söhnchen Leano wollten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa einen entspannten Pfingstmontag verbringen und planten eine Ausflug in einen Affenpark. Der Sänger hat sich in letzter Zeit voll und ganz auf die Dreharbeiten für die neue Staffel von „DSDS“ konzentriert und scheint die kleine Auszeit voll und ganz genossen zu haben.

Nur kurze Zeit später musste die kleine Familie ihren Ausflug jedoch unfreiwillig abbrechen, da Fans unerlaubterweise Fotos und Videos vom kleinen Leano machten. Lombardi und seine Laura halten das Gesicht des kleinen Jungen ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraus und können diesen unangenehmen Zwischenfall nicht unkommentiert lassen.

Auf ihrem Instagram-Profil macht Pietro Lombardis Verlobte ihrem Ärger Luft und schreibt: „Heimlich Fotos und Videos von den Kindern zu machen ist für mich ein absolutes No-Go und das lasse ich so nicht stehen. Wir lassen die Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit raus und dann gibt es Leute, die unsere Kinder filmen. Wieso, was bringt das jemandem?“ Das heimliche Fotografieren ging sogar so weit, dass die kleine Familie den Ausflug abbrechen und zurück nach Hause fahren musste.

Laura Maria Rypa zeigt sich enttäuscht und schreibt weiter: „Ich bin so unglaublich traurig, dass wir deswegen diesen Tag abbrechen und die Kinder nach Hause nehmen mussten.“ Anschließend bittet die Influencerin die Leute, die Fotos ihres Nachwuchses geschossen haben, diese zu löschen. Wenn Rypa die Bilder im Internet finden sollte, werde sie rechtliche Schritte einleiten.

An ihrem nächsten freien Tag werden Pietro Lombardi und seine Liebste wohl doppelt so lange überlegen, an welchem Ausflugsziel sie ungestört ihre Zeit verbringen können.