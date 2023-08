Pietro Lombardi: Klare Ansage an Chris Tall – „Manipulieren“

Am 2. September ist es soweit. Das lang erwartete Duell von Sänger Pietro Lombardi und Komiker Chris Tall wird sich auf Prosieben zutragen. Die beiden Prominenten treten im Rahmen der Show „Schlag den Star“ gegeneinander an und müssen sich in verschiedenen Studiospielen duellieren. Das dürfte eine völlig neue Situation für die beiden jungen Männer sein, die ihre Fähigkeiten bisher lediglich im Bereich Gesang und Comedy unter Beweis stellen konnten.

Bereits vor wenigen Tagen machte Lombardi seinem Konkurrenten eine klare Ansage und bezeichnet seinen Humor als die einzige Sache, die Chris Tall vorweisen könne. Der Komiker konterte mit einer Abwandlung von Lombardis Song „Cinderella“. Gleichstand. Doch was Lombardi nun in seiner Instagram-Story teilte, wird dem Komiker ganz und gar nicht gefallen.

Pietro Lombardi droht seinem Konkurrenten

In der neuesten Instagram-Story des „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinners zeigt sich der 31-Jährige in seinem Haus, in dem er sich auf das Duell vorbereiten zu scheint. Zu Besuch ist der Physiotherapeut des Sängers, der anscheinend für gewöhnlich Konkurrenten auf Vordermann bringt. Lombardi richtet selbstbewusst folgende Worte an Chris Tall: „Hast du nicht gesagt, dass ‚Bones‘ zu dir gehört? Also er macht mich heute auf jeden Fall fit für Schlag den Star!“ Das wird der Komiker sicherlich nicht gerne hören.

Doch Lombardi geht sogar noch einen Schritt weiter und droht: „Und ich hab mit ihm geredet, er wird auf jeden Fall deine Beine manipulieren an dem Tag.“ Spielt der Sänger hier etwa mit unfairen Mitteln? Im Hintergrund hört man Physiotherapeut „Bones“ lachen. Scheinbar handelt es sich hier lediglich um einen Hahnenkampf zwischen den beiden Männern. Diese Drohung kann glücklicherweise nicht ernst genommen werden.

Wer sich bis zu dem Duell der beiden Promis nicht mehr gedulden kann, schaut sich am 19. August ab 20.15 Uhr auf Prosieben erstmal das Duell der beiden Schauspieler Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht gegeneinander an.