Pietro Lombardi: Bittere Tränen – „Ich wusste nicht, ob Sarah noch am Leben ist“

„Der erste Atemzug, er fiel dir nicht leicht. Die Ärzte sagten uns irgendwas von vielleicht. Als ich das hörte, konnte ich nur schweigen“, singt Pietro Lombardi in seiner Ballade „Kämpferherz“. Geschrieben wurde der Song für seinen Sohn Alessio, der im Juni 2015 mit einem Herzfehler geboren wurde.

Wie echt diese Zeilen sind, macht Pietro Lombardi nun in einem höchst emotionalen Interview bei Instagram deutlich. Vor seinen 2 Millionen Followern legt der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 einen Seelenstriptease hin.

Pietro Lombardi: Alessios Geburt hat ein Trauma ausgelöst – „Das bleibt für immer“

In dem 26-minütigen Interview legt Pietro Lombardi gleich mehrere Geständnisse ab. Wochenlang ist es still um den Sänger geworden, der kurz vor der Veröffentlichung des Videos sämtliche Beiträge auf seinem Instagram-Profil gelöscht hat.

Nun ist Pietro bereit, offen und ehrlich davon zu erzählen, was ihn seit seinem DSDS-Sieg belastet. Ein Abschnitt dreht sich dabei um die dramatische Geburt seines Sohnes Alessio. „Das ist ein Trauma, das bleibt für immer“, erinnert sich der Musiker mit Tränen in den Augen.

Das Kind von Sarah Engels und Pietro Lombardi musste nach der Geburt um sein Leben kämpfen. Minutenlang warteten die Eltern darauf, dass Alessio seinen ersten Atemzug nimmt, doch es passierte nichts. Eine Albtraum-Vorstellung für jedes Elternteil. „Dieses Gefühl wünscht man niemandem, nicht mal seinem größten Feind“, macht Pietro deutlich.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi schildert dramatische Minuten: „Er hat einfach nicht geatmet“

Anders als andere Eltern durften Sarah und Pietro ihren Sohn nicht direkt nach der Geburt in den Arm nehmen. Stattdessen nahmen die Ärzte Alessio sofort mit in einen anderen Raum. „Er hat einfach nicht geatmet und ich habe die Ärzte gefragt: 'Was ist los?' Und die sagen: 'Rede nicht, wir kämpfen gerade um das Leben.' Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob Sarah noch am Leben ist. Ich wusste nicht, ob mein Sohn leben wird.“

Worte, die pure Gänsehaut auslösen. Was Pietro und Sarah Lombardi in diesem Moment durchstehen mussten, ist unvorstellbar. Doch nach Minuten, die sich für den frischgebackenen Papa wie Stunden angefühlt haben müssen, gab es endlich die Erleichterung: „Dann halte ich seine Hand und nach so fünf, sechs Minuten hat er auf einmal angefangen zu atmen. Dann wurde er an ganz viele Geräte geschlossen und hat diesen ersten Step geschafft.“

Bis heute haben Papa und Sohn eine ganz besondere Verbindung, wie Pietro Lombardi im Video erklärt. Er erinnert sich auch noch genau an sein erstes Weihnachten mit dem Kleinen. Sarah Engels und er hatten sich gerade erst getrennt.

Pietro Lombardi feierte erstes Weihnachten mit Alessio in einem Büro

„Das erste Weihnachten habe ich mit Alessio einfach in einem Büro gefeiert. Ich habe eine grüne Matte aufgebaut. Ich hatte noch keine Wohnung, ich hatte gar nichts. Wir haben Weihnachten in einem Büro gefeiert. Ich und mein Sohn. Ich habe Geschenke hingelegt und es war aber so schön, weil es so innig war. Der Kleine konnte gerade erst laufen“, erzählt Pietro.

Diesen Juni hat Alessio seinen sechsten Geburtstag gefeiert und geht inzwischen zur Schule. Pietro kann es manchmal selbst nicht glauben, wie weit es sein „Kämpferherz“ schon geschafft hat.

Als Pietro vor einigen Wochen in Bochum ein Konzert gab, brach er auf der Bühne in Tränen aus. Was war passiert?