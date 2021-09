Pietro Lombardi meldet sich mitten in der Nacht: „Heute wird durchgemacht” – SIE halten den Sänger wach

Zwei Monate lang mussten sich die Fans von Pietro Lombardi gedulden. Der Sänger nahm sich im Sommer eine kleine Social-Media-Auszeit. Doch Mitte September gab er sein großes Instagram-Comeback.

Fortan versorgt Pietro Lombardi seine Follower wieder mit neuen Songs, Coverversionen und Eindrücken aus seinem Alltag – und das rund um die Uhr.

Pietro Lombardi ist endlich zurück – und gibt direkt Vollgas. Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi ganz hibbelig: DAS darf keine Sekunde warten

„Nanu? Der ist ja noch wach!“ Das werden sich vermutlich einige der zwei Millionen Follower von Pietro Lombardi am Montagabend gedacht haben, als sie mitten in der Nacht noch einen neuen Beitrag in seiner Instagram Story entdeckt haben.

Darin filmt der 29-Jährige einen riesigen Flatscreen TV, auf dem gerade die Installation des brandneuen Videospiels „FIFA 22“ zu erkennen ist. „Bin einfach nur aufgeregt!“, platzt es aus Kameramann Pietro heraus. Obwohl der DSDS-Star am nächsten Morgen früh das Haus verlassen muss, kann und will er nicht ins Bett gehen, bevor er nicht einmal das Game angespielt hat.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Pietro Lombardi spielt die ganze Nacht durch „FIFA 22“ – „Eine Ikone muss ich ziehen!“

„Ich muss zwar morgen um 7 Uhr raus, aber es ist mir komplett egal. Heute wird die Nacht durchgemacht!“, stellt Pietro Lombardi klar. Und jeder der Fan einer bestimmten Spielreihe ist, weiß, was das bedeutet. Da kann man schon mal drei, vier Stunden vor der Konsole versacken.

Das neue Videospiel „FIFA 22“ hält den Sänger bis in die Morgenstunden wach. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Eigentlich erscheint „FIFA 22“ erst am 1. Oktober, doch diejenigen Fans, die es vorbestellt haben, dürfen sich schon seit Anfang dieser Woche über die neuste Ausgabe der Fußballsimulation freuen.

Und was für ein großer „FIFA“-Fan Pietro Lombardi ist, wird schnell deutlich. „Bitte, eine Ikone muss ich ziehen!“, lautet Pietros dringender Wunsch. Gemeint ist damit eine Art Lotterie im Spiel, bei der man den Charakter eines legendären Fußballers wie zum Beispiel Ronaldinho, Pelé oder Maradona in sein Team holen kann. Problem ist nur, dass die Chance auf einen solchen Gewinn sehr gering ist. Und die Teilnahme an der Lotterie echtes Geld kostet.

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Oliver Pocher zu Gast bei Konzert – plötzlich wird er von der Polizei abgeführt

Pietro Lombardi: DSDS-Star macht unglaubliches Geständnis – „Genau das Richtige”

Pietro Lombardi offenbart: DAS kann er nun nicht mehr – „Keine Kraft“

----------------------------------------

Ob Pietro es am Ende tatsächlich geschafft hat, einen besonderen Spieler zu ergattern, ist unklar. Denn ein weiteres Posting zu dem Game gibt es nicht mehr von ihm.

Seine Ex-Frau Sarah Engels sorgt hingegen mit einem sexy Video in ihrer Instagram Story für Aufsehen. So intim haben wir sie und Ehemann Julian noch nie gesehen >>>