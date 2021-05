Pietro Lombardi schlägt plötzlich neue Wege ein – „Meint ihr das ernst?“

Pietro Lombardi ist ein echtes Multitalent. Sänger, Juror, Influencer, Vater – er hat einiges drauf.

Doch nun zeigt sich Pietro Lombardi plötzlich ganz anders! Denn auf seinem Instagram-Account hat sich der 28-Jährige als Koch probiert.Gemeinsam mit Kumpel Stefano Zarella kochte der DSDS-Gewinner Spaghetti. Seine Fans sind beim Zusehen gespalten.

Pietro Lombardi hat etwas Neues versucht. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Pietro Lombardi schlägt neuen Weg ein

In einem Instagram-Reel ist zu sehen, wie Pietro Lombardi und Stefano One-Pot-Pasta zubereiten. Zum Video schreibt der Vater des fünfjährigen Alessio: „Zuerst die Spaghetti in eine Auflaufform legen, mit Olivenöl bedecken und Brokkoli mit in die Schale legen. Dann etwas Tomatensauce und Cremefine dazu geben. Dann nehmen wir uns Wasser und tun so viel in die Schale, bis die Spaghetti bedeckt sind. Oben drauf Reibekäse und dann ab in den Ofen für 30-40 min bei 180 grad Umluft.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

+++ Pietro Lombardi: „Leute, es ist raus!!!“ – Sänger versetzt Fans mit DIESER Ankündigung in Ekstase +++

Klingt nach einem einfachen Rezept – ob es auch schmeckt? Das verraten Pietro und sein Freund nicht.

Die Follower sind jedenfalls skeptisch. „Meint ihr das ernst?? Das schmeckt doch niemals gut!“, kommentiert ein Fan. Ein anderer schreibt: „Das ist doch kein Kochen.“

----------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

----------------------

Weitere Kommentare:

Wird die Woche gleich nachgekocht

Pietro lernt Kochen

Neeeein

Guten Appetit!

Sarah, die Ex-Frau von Pietro Lombardi, ging kürzlich am Ku'damm in Berlin spazieren. Dann entdeckte sie DAS. Hier mehr erfahren>>>