Pietro Lombardi: Niedliche Liebeserklärung – „Du strahlst immer noch am hellsten“

Gerade erst hat Pietro Lombardi seinen 30. Geburtstag gefeiert, schon macht er sich und seinen Fans ein Geschenk. Denn nur einen Tag nach seinem ganz persönlichen Ehrentag brachte der ehemalige Sieger der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ seine neue Single „Niemand wie du“ auf den Markt.

Ein Liebeslied, in dem es unter anderem „Ich seh' dich in zehntausend Menschen, dabei ist niemand wie du. Du warst von Anfang an anders in allem, was du tust. Und du strahlst zwischen all den andern immer noch am hellsten. Ich seh' zehntausend Menschen, dabei ist niemand wie du“ heißt. Wem Pietro Lombardi die süße Liebeserklärung widmet? Unklar. Eine neue Liebe bestätigte der Sänger nämlich bislang nicht.

Pietro Lombardi: Neue Single ist ein Liebeslied

Zuletzt erst gab es Gerüchte, dass sich der Sänger und seine Ex Laura Maria Ripa wieder annähern würden. Die hübsche Brünette gratulierte Pietro via Instagram zum Geburtstag, war auch auf seiner Feier anwesend. Und auch auf Instagram bestätigte Pietro, dass man noch in Kontakt sei.

-----------------------------------------

Pietro Lombardi: DAS solltest du über den 'DSDS'-Sieger wissen

Pietro Lombardi machte eine Ausbildung als Maler und Lackierer

Pietro Lombardi spielte in der Jugend des Karlsruher SC. Nach einem Schien- und Wadenbeinbruch musste er jedoch seine Karriere beenden

2011 gewann Pietro Lombardi die 8. Staffel von 'DSDS'. In der Show lernte er seine spätere Ehefrau Sarah Engels kennen

Mittlerweile sind die beiden geschieden und wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab

------------------------------------------

„Ich denke, es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass es zwischen uns ein langes hin und her gab. Was ich auf jeden Fall sagen kann: ja wir haben Kontakt und sprechen viel miteinander“, so der Sänger.

Bei dem hübschen Model in dem Video zu Pietros neuer Single handelt es sich auf jeden Fall nicht um die Düsseldorfer Rechtsanwaltsfachangestellte. Das ist nämlich Marie Dahmen, die Ex von Youtuber AlexV.

------------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

------------------------------------------

Der Sänger sagt immer das, was ihm gerade in den Sinn kommt und ist sich für keinen Spaß zu Schade. Auch sich selbst nimmt Pietro Lombardi dabei nicht zu ernst.