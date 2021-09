Pietro Lombardi kündigt Comeback an: „Ich habe sehr viel zu sagen“

Vor zwei Monaten hat Pietro Lombardi einen klaren Schlussstrich gezogen. Um seine mentale Gesundheit zu schützen und neue Energie zu tanken, nahm sich der DSDS-Star eine Social-Media-Auszeit.

Während auf dem Instagram-Profil von Pietro Lombardi gähnende Leere herrschte, gab der Sänger einige Open-Air-Konzerte in Deutschland. Aufmerksame Fans konnten ihm also dennoch ganz nah sein. Für all diejenigen, die Pietro jedoch nur im Netz zu Gesicht bekamen, gibt es jetzt endlich gute Neuigkeiten.

Pietro Lombardi lässt die Bombe platzen. Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi bricht sein Schweigen: „Ich habe euch alle vermisst“

Denn der Musiker plant sein großes Comeback! Richtig gelesen, noch diesen Monat möchte Pietro Lombardi zu Instagram zurückkehren. Dort zählt der 29-Jährige übrigens trotz seiner Pause noch immer 1,9 Millionen Follower.

Für sie hat Pietro nun aufmunternde Worte. In seiner Instagram-Story kündigt der Ex-Mann von Sarah Engels an: „Ich habe euch alle vermisst. Ich habe sehr viel zu sagen. Danke jetzt schon einmal an jeden, der mich auch in der Pause supportet hat, bei meinen Konzerten Liebe da gelassen hat.“

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Pietro Lombardi ganz nervös: Am 14. September geht es endlich wieder los

Am 14. September soll Pietro Lombardi demnach wieder online gehen und seine Fans regelmäßig mit neuen Posts versorgen. Doch seiner Ankündigung zufolge scheint Pietro noch viel mehr in petto zu haben. „Ich zähle die Tage und bin ein bisschen aufgeregt“, gibt der „Ti Amo“-Sänger zu. Na, das klingt doch schon sehr vielversprechend.

Anfang Juli richtete Pietro Lombardi äußerst emotionale Worte an seine Follower. „Aktuell fehlt mir die Kraft & Energie, viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht“, hieß es damals auf dem Instagram-Account des DSDS-Stars.

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi in Bochum: Tränen bei Konzert – „Kann ich nicht singen“

Pietro Lombardi: Emotionale Worte an die Fans – „Angst, vergessen zu werden“

Pietro Lombardi gibt Konzert in Bochum – plötzlich ruft Ex Sarah Lombardi an: „Muss kurz abbrechen“

----------------------------------------

Diese Krise scheint Pietro Lombardi inzwischen aber überwunden zu haben und wer weiß, vielleicht springt für die Fans ja schon bald ein neues Album des Musikers heraus.

Auch bei Pietros Ex-Frau Sarah Engels geht es weiter. Welche Bombe die Sängerin nun im Netz platzen ließ, erfährst du hier.