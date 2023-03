Pietro Lombardi in Sorge um seine Familie! Plötzlich steht ein Fremder vor seiner Haustür

Mit seinem Sieg bei DSDS wurde Pietro Lombardi nicht nur über Nacht zum Star, er wurde auch deutschlandweit bekannt. Seit mittlerweile zwölf Jahren führt der Sänger ein Leben in der Öffentlichkeit. Auf Instagram lässt er seine Fans an seinem Alltag teilhaben. Ob pikante Fragen zum Sexleben mit seiner Verlobten Laura, oder seine Magen-Darm-Erkrankung, Pietro Lombardi ist ein offenes Buch für seine Anhänger. (Hier mehr dazu)

Aber auch diese Offenheit hat seine Grenzen. Wenn es um seine Familie geht, macht der Sänger keine Ausnahmen und greift hart durch, wenn es sein muss. So auch am Montag (27. März), als Pietro Lombardi vor seiner Haustür plötzlich einen fremden Mann sieht.

Pietro Lombardi entdeckt Fremden vor seiner Haustür

Gerade noch zeigte er sich in Verkaufslaune und rührte für seine neue Cola die Werbetrommel, da spricht der Sänger ein ernstes Thema an. In seiner Instagram-Story hat er einen Videoclip von der Überwachungskamera mit Blick auf seine Haustür hochgeladen. Dazu sagt er: „Ich glaube, manche Menschen denken, unser Haus ist nicht kamera- und videoüberwacht.“

Zu sehen ist ein junger Mann, der vor der Haustür des Sängers auf- und abgeht, sein Handy zückt und dann ein Foto macht. Der Mann hat offensichtlich Wohnort und Adresse des DSDS-Jurors ausfindig gemacht. Eine Aktion, die Pietro nicht tolerieren will. „Zur Sicherheit geben wir das mal an die Polizei“, kündigt er an.

Um seine Familie zu schützen, würde Pietro alles tun

Dann macht er nochmal klar, wie wichtig ihm das Thema ist: „Ich wohne mit meiner Familie in diesem Haus. Und die Sicherheit meiner Familie ist das Wichtigste. Ich akzeptiere das einfach nicht, wenn jemand in unsere Privatsphäre reinkommt.“

Mit fehlender Fan-Liebe habe das allerdings nichts zu tun, so Pietro. „Es ist mir egal, wer das ist. Wir geben viel preis, wir machen Fotos auf der Straße […], weil wir es auch lieben. Weil wir auch dankbar sind, für das, was wir haben. Aber ich bitte euch, lasst es sein!“

Dann gibt’s noch eine eindringliche Warnung hinterher: „Unser Zuhause ist unser Zuhause. Wir haben euch alle im Blick. Egal, von welcher Ecke ihr kommt. Also hört auf damit!“ Im Fall des jungen Mannes räumt Pietro anschließend nochmal ein, er solle sich privat bei ihm melden und sein Handeln erklären. Ansonsten müsse er andere Maßnahmen ergreifen.