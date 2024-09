Pietro Lombardi spricht über seine monatlichen Ausgaben – „Enorm hoch“

Pietro Lombardi hat alle Hände voll zu tun. Momentan ist der Sänger in der RTL-Kultshow DSDS zu sehen. Gemeinsam mit Dieter Bohlen, Loredana und Beatrice Egli entscheidet er über das Weiterkommen der Kandidaten. Und auch privat ist einiges los bei dem dreifachen Vater.

Vor Kurzem ist Pietro Lombardis zweites Kind mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa auf die Welt gekommen. Nun gibt Pietro Lombardi selbst bekannt, was dieses turbulente Leben denn so kostet. Seine monatlichen Fixkosten dürften bei vielen für offenstehende Münder sorgen.

Pietro Lombardi macht Fragerunde

Die Nähe zu seinen Fans ist Pietro Lombardi sehr wichtig. Immer wieder veranstaltet er auf Instagram größere Fragerunden, wo seine Fans ihm schreiben können. Am Mittwoch (25. September) reagiert der 32-Jährige beispielsweise auf die Frage, ob er mit seiner Partnerin im „Sommerhaus der Stars“ mitmachen würde.

Seine klare Antwort: Nein, er und Laura Maria werden niemals in das bekannte Haus in Bocholt einziehen. Auch das Format „Temptation Island VIP“ ist für die beiden keine realistische Option. Klare Worte findet der DSDS-Juror in Sachen Monatsbudget. Er offenbart, wie viel Geld er monatlich ausgeben muss.

Pietro Lombardi plappert monatliche Ausgaben aus

„Wie viel Ausgaben hast du so im Monat?“, lautet die Frage in einem Q&A auf Instagram. Während andere sich bei dieser Thematik eher bedeckt halten würden, plappert Pietro Lombardi offen drauflos. „Fixkosten um die 25 – 30.000 ungefähr im Monat. Aber wenn ich aus dem Haus hier raus bin, wird es definitiv etwas weniger“, schreibt der dreifache Vater.

Natürlich kommt schnell die Frage auf, wieso seine Ausgaben einem kleinen Vermöge gleichen. „Ich bin da auch ganz ehrlich und transparent, aber ich habe enorm hohe Fixkosten. Ich poste das hier nicht, um auf cool zu machen, hätte auch gern weniger, glaubt mir“, schreibt Pietro Lombardi.